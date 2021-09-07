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۱۶ شهریور ۱۴۰۰، ۱۲:۳۹

فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد خبر داد؛

۲۰۹ کیلوگرم تریاک در محور یاسوج به اصفهان کشف شد

۲۰۹ کیلوگرم تریاک در محور یاسوج به اصفهان کشف شد

یاسوج- فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد از کشف ۲۰۹ کیلوگرم تریاک از یک کامیون در محور «یاسوج-اصفهان» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار کیقباد مصطفایی افزود: در پی دریافت خبری مبنی بر انتقال محموله مواد مخدر در محورهای مواصلاتی استان، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان ضمن هماهنگی با مرجع قضائی در محور یاسوج-اصفهان ایست و بازرسی دایر کردند.

وی با بیان اینکه مأموران حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون کشنده مشکوک شدند و آن را متوقف کردند، تصریح کرد: مأموران در بازرسی از خودروی مذکور ۲۰۹ کیلوگرم تریاک که به طرز بسیار ماهرانه‌ای در آن جاسازی شده بود را کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان با اشاره به اینکه در این رابطه راننده خودرو دستگیر و به مرجع قضائی تحویل و خودرو نیز به پارکینگ منتقل شد، خاطرنشان کرد: مردم باید پلیس را در تأمین امنیت جامعه یاری کنند و اخبار و گزارشات خود پیرامون فعالیت قاچاقچیان و هنجارشکنان و مخلان نظم و امنیت جامعه را با شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 5299056

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