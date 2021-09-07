بخش اعظم سهمیه آب مصرفی صنعت استان استفاده نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله صمیمی دوست بعدازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در حوزه مارون نیز، سهم استان ۳۵۰ میلیون متر مکعب است که طبق آخرین آمار شرکت آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد میزان ۸۰ میلیون متر مکعب از آن استفاده می‌کنیم و مابقی رها شده است.

وی با بیان اینکه سهم صنعت ما از این حوزه ۴۶ میلیون متر مکعب است که تاکنون در بخش صنعت از این حوزه استفاده نشده، گفت: برای اجرای طرح پتروشیمی دهدشت، از این حوزه از طریق خط انتقال تا شهرک دشت مازه استفاده شود.

صمیمی دوست با بیان اینکه تأمین آب این پروژه، ارتباطی به آب چهار شهر کهگیلویه که قرار است از سد کوثر تأمین شود، ندارد، گفت: سهم آب مصرفی از حوزه مارون یک درصد بوده و جای هیچ گونه نگرانی برای تأمین منابع وجود ندارد زیرا که هنوز سهم صنعت ما در این حوزه دست نخورده باقی مانده است.

وی افزود: حجم سرمایه گذاری طرح پتروشیمی دهدشت به عنوان یکی از عظیم‌ترین پروژه‌ها در کشور و خاورمیانه، ۱۲ هزار میلیارد تومان است.

صمیم دوست تصریح کرد: با بهره برداری از این پروژه، زمینه ایجاد ۵۰۰ فرصت جدید شغلی و اشتغال مستقیم، رقم می‌خورد و مهم‌تر از آن با راه اندازی این طرح بخش مهمی از مواد اولیه کارخانجات کشور تأمین می‌شود.