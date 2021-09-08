به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سان، رشد سلول‌های غیرطبیعی پوست می‌تواند زمانی اتفاق بیفتد که به سلول‌های پوست صدمه وارد شود که عمدتاً در اثر تابش اشعه ماورا بنفش ناشی از نور خورشید یا تخت‌های برنزه ایجاد می‌شود.

این آسیب می‌تواند موجب بروز جهش یا نقص ژنتیکی شود که منجر به تکثیر سریع سلول‌ها و ایجاد تومورهای بدخیم می‌شود.

سرطان پوست، یکی از شایع‌ترین انواع سرطان در جهان است. علائم و نشانه‌های آن می‌تواند شامل لکه یا زخم، وجود یک توده یا لکه‌های قرمز روی پوست باشد.

فاکتورهای پرخطر ابتلاء به سرطان پوست

• سن، هرچه سن بیشتر باشد، احتمال ابتلاء به سرطان پوست بیشتر است؛

• سرطان پوست قبلی؛

• سابقه خانوادگی سرطان پوست؛

• قرارگیری در معرض نور خورشید؛

• برخی بیماری‌های پوستی مانند کراتوز خورشیدی، گزرودرما پیگمنتوزوم و مواردی که تحت درمان پسوریازیس یا اگزما قرار می‌گیرند؛ و

• سایر موارد خطرزا نظیر کسانی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند یا در معرض اشعه در گذشته قرار گرفته اند.

آفتاب سوختگی احتمال ابتلاء به این بیماری را افزایش می‌دهد. تنها پنج بار آفتاب سوخته شدن می‌تواند خطر ابتلاء به سرطان پوست را تا ۸۰ درصد افزایش دهد.

اگر پوست شما در معرض نور خورشید، صورتی یا قرمز رنگ شود، دچار آفتاب سوختگی شده اید. برای افرادی که پوست تیره‌تری دارند، ممکن است فقط احساس سوزش، حساسیت یا خارش داشته باشند.

سرطان پوست در صورت تشخیص به موقع، با موفقیت قابل درمان است.