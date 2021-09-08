به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار خود در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر شب گذشته موفق شد با سه گل تیم عراق را در هم بکوبد.

«صفا هادی» یکی از بازیکنان تیم ملی عراق بعد از این مسابقه گفت: تیم ما آن چیزی که لازم بود را انجام نداد و به وظایفش عمل نکرد. ما به عنوان بازیکن این شکست را متحمل شدیم و از هواداران بعد از این بازی بد عذرخواهی می‌کنیم.

بازیکن تیم ملی عراق ادامه داد: این باخت به معنای پایان کار نیست چرا که هنوز در مراحل ابتدایی هستیم و فرصت جبران داریم. باید از اشتباهاتمان در این دیدار استفاده کنیم و به مسابقات بازگردیم.

هادی تاکید کرد: مربی ما تاکتیک‌های مناسبی را به کار گرفت اما گل زودهنگام ایران روی تمرکزمان تأثیر گذاشت و به همین خاطر ناموفق بودیم. از سوی دیگر ایران از اشتباهات ما استفاده کرد و به گل رسید.

همچنین «ایمن حسین» دیگر بازیکن تیم ملی عراق بعد از این باخت به سایت «کورا» گفت: ایران با استفاده از سه ضد حمله و اشتباهات دفاعی ما به گل رسید. در این مسابقه موفق نبودیم و حریف از اشتباهات ما استفاده کرد. مسابقه را به شکلی که توقع نداشتیم از دست دادیم.

این بازیکن عراق تاکید کرد که در هشت بازی باقیمانده هنوز فرصت جبران وجود دارد. ایمن گفت: باید برای به دست آوردن بلیت جام جهانی با قدرت رقابت کنیم. عراق توانایی بازگشت به مسابقات را دارد.