به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش در پایان کنگره فدراسیون جهانی وزنه برداری (IWF) در دوحه قطر یکی از مهمترین گام‌های این رشته برای عدم حذف از بازی‌های المپیک برداشته شد و اساسنامه طبق نظر کمیته بین المللی المپیک مورد اصلاح و در نهایت تصویب قرار گرفت.

به واقع دستاوردهای این کنگره، نویددهنده پایان دوران حکمرانی متولیان قبلی فدراسیون جهانی وزنه برداری و تکرار بسیاری از اتهامات و تخلفات سازمان یافته بود که این رشته را تا مرز حذف از بازی‌های المپیک برده است.

در این نشست تصمیمات بی سابقه‌ای اتخاذ شد که پیش بینی می‌شود با اعمال آن می‌توان به بازگشت وجهه پاک و افتخارآمیز به وزنه برداری جهان امیدوار بود. در نشست اخیر علاوه بر آنکه اساسنامه فدراسیون جهانی که برگرفته از نظرات تمامی کشورهای عضو و مورد تأیید کمیته بین المللی المپیک بود به تصویب رسید، مقرر شد افراد بالای ۷۰ سال به جز سه نفر از حضور در انتخابات منع شوند.

ضمن اینکه اعضای کمیسیون ورزشکاران نیز عضو هیأت رئیسه خواهند بود و به هیأت رئیسه این اجازه داده شد تا آن تعداد از افرادی که در ساختار این فدراسیون با ابهام و اتهام روبرو هستند، بدون رأی گیری برکنار شوند. طبیعتاً این تصمیمات همان مواردی است که کمیته بین المللی المپیک نیز روی آنها تاکید داشت و پیش بینی می‌شود با رفع ابهامات، وزنه‌برداری جهان در جهت ثبات و آرامش پیش برود.

از سوی دیگر گفته می‌شود تمامی تست‌های دوپینگ وزنه‌برداران شرکت کننده در بازی‌های المپیک ۲۰۲۰ توکیو تاکنون منفی اعلام شده که این موضوع نیز در تغییر رویکرد کمیته بین المللی المپیک نسبت به وزنه برداری بسیار مهم خواهد بود.

البته روند تغییر و اصلاحات در وزنه برداری جهان همچنان ادامه دارد، چرا که نشست انتخابات رئیس و کمیته‌های مختلف فدراسیون جهانی قرار است در روزهای ۲۰ و ۲۱ دسامبر (۲۹ و ۳۰ آذر) برگزار شود.