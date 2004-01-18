مسجد جامعي : به كارگيري تجربيات جهاني در بازسازي بم نتيجه بخش است

به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل از روابط عمومي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، مسجد جامعي با اشاره به ويژگي هاي تاريخي، طبيعي و زيست محيطي شهر بم از آمادگي كشورهاي جهان براي بازسازي اين منطقه خبر داد و افزود : به كارگيري تجربيات مشترك جهاني در قالب هاي عمومي تر، قطعا نتايج مطلوب تري در پي خواهد داشت.

دراين ديدار وزير فرهنگ وارتباطات فرانسه با اشاره به وجود رشته تخصصي فنون ساختمانهاي خشتي در دانشكده معماري شهر " گرونوبل " اظهار داشت : با تشكيل هياتي مشترك از كارشناسان و متخصصان دو كشور و آگاهي از آخرين اطلاعات مربوط به زمين لرزه مي توان بناهاي جديد را مقاوم تر از گذشته برپا كرد.

ژان ژاك آيگون بررعايت سنت، هويت فرهنگي و استفاده از ابزار و فكر مدرن در ساخت ومقاوم سازي بناها تاكيد كرد و ادامه داد: فرانسه آمادگي دارد درزمينه نقشه برداري، زلزله نگاري، زمين شناسي و معماري خاك تجربيات خود را در اختيار كارشناسان ايراني قرار دهد.