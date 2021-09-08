محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری بوده و بارشی برای استان پیش بینی نمی‌شود.

وی از وقوع وزش شدید باد در استان زنجان خبر داد و اظهار کرد: با توجه به وقوع شدید باد به شهروندان توصیه می‌شود در کنار ساختمان‌های نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده اشاره کرد و ابراز داشت: دمای هوای استان از امروز روند افزایشی داشته و هوا گرم‌تر می‌شود.

رحمان نیا تاکید کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته سلطانیه و چورزق به ترتیب خنک‌ترین و گرم‌ترین مناطق استان بودند.

وی به دمای فعلی شهر زنجان اشاره کرد و ابراز داشت: دمای هوای فعلی شهر زنجان ۱ ۶ درجه سانتی گراد است که نسبت به روز گذشته هوای استان گرم‌تر شده است.