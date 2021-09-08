به گزارش خبرگزاری مهر، آیین انعقاد تفاهم نامه همکاری اتحادیه‌های علوم جغرافیایی ایران و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح با حضور سرلشکر سید یحیی صفوی رئیس اتحادیه انجمن‌های علوم جغرافیایی کشور و رئیس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس، امیر شعبانیان معاون هماهنگ کننده وزارت دفاع و امیر فخری رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح برگزار شد.

میر فخری رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در این مراسم طی سخنانی هدف از تفاهم نامه همکاری را استفاده از ظرفیت علمی انجمن‌های علمی جغرافیای دانست و گفت: این تفاهم نامه برای استفاده از ظرفیت‌های موجود در کشور در راستای پاسخگویی به نیاز دستگاه‌های دولتی و سطوح مختلف تصمیم گیری کشور برای حل مسائل مرتبط با محیط جغرافیایی کشور مانند خشکسالی، مدیریت منابع آب، مخاطرات طبیعی، حفاظت محیط زیست، بهره برداری بهینه و علمی از ظرفیت‌های دانشی و تجهیزاتی سازمان جغرافیایی کشور در تعامل با انجمن‌های علمی برای تامین نیاز اطلاعات مکانی کشور و نیروهای مسلح است.

وی با اشاره به تفاهم نامه همکاری گفت: ورود به زیست بوم دانش بنیان کشور را با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری شروع کردیم تا بتوانیم به نیازهای نیروهای مسلح در حوزه تجهیزات سنجش داده‌ها جغرافیایی پاسخ دهیم.

رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در ادامه به تفاهم نامه‌های همکاری با سازمان‌ها و نهادهای مختلف طی دو سال گذشته اشاره کرد و گفت: در دو سال گذشته حدود ۴۰ تفاهم‌نامه با سازمان‌ها و نهادهای مختلف امضا کرده‌ایم و امیدواریم این تفاهم نامه‌ها برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های کشور و توسعه جمهوری اسلامی ایران باشد و دیگر شاهد اتفاقات تلخی مانند سیل‌های لرستان و سیستان و بلوچستان و خوزستان نباشیم.

سرلشکر صفوی نیز در این مراسم طی سخنانی با بیان اینکه هدف از این انعقاد تفاهم نامه همکاری و همفکری انجمن‌های جغرافیایی کشوری است گفت: به عنوان یک معلم جغرافیا اعتقاد دارم که دانشمندان علوم جغرافیایی به این توانمندی رسیده‌اند که در حل بخشی از مشکلات مردم کمک کنند تا ما از وضعیت نامناسب فعلی به وضعیت مطلوب برسیم.

وی با بیان اینکه اگر علم جغرافیا نتواند در حل مشکلات مردم مؤثر باشد اعتبار نخواهد داشت، تصریح کرد: ما جغرافیدانان نباید تنها به مباحث نظری بپردازیم بلکه باید سیاست‌ها را تشخیص و متناسب با سیاست‌های کشور پروژه‌هایی را تعریف و ثابت کنیم که این مجموعه‌های جغرافیایی توان انجام پروژه‌های مختلف را دارند و می‌توانند علم جغرافیا را تبدیل به ثروت و محصول کنند، تا از این طریق بخشی از نیازهای کشور را برطرف کنند.

سرلشکر صفوی در بخش دیگری از سخنان خود به مسائل و اتفاقات رخ داده در منطقه غرب آسیا اشاره کرد و گفت: جغرافیدانان و اعضای انجمن‌های علمی جغرافیایی باید بتوانند حوادث و تحولاتی که در جغرافیای پیرامونی کشور ما رخ می‌دهد را تحلیل کرده و بر اساس دانش و اصول علمی مباحثی را برای پاسخ به سوالات مردم عزیزمان ارائه دهند.

سرلشکر صفوی، دانش جغرافیا را بسیار کاربردی در سطوح مختلف دانست و گفت: اتحادیه انجمن‌های علمی جغرافیایی باید کمک کند تا در حوزه‌های مختلف مردم از دانش جغرافیا بهره برداری کنند، مثلاً می‌توانند راهکارهایی در حوزه گردشگری ارائه دهند تا زمینه‌ها و راهکارهایی را برای توسعه گردشگری در کشور ما توسعه یابد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تغییر و تحولات در دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: خوشبختانه با خواست و اراده مردم دولت مردمی روی کار آمده است البته همه مردم باید بدانند که یک شبه نمی‌شود همه مشکلات را حل کرد، همه باید به دولت فرصت دهند، اما معتقدم با تلاش‌های شبانه‌روزی دولتمردان در یکی دو سال آینده گشایش‌هایی در زندگی مردم رخ خواهد داد و شرایط و روزهای بهتری در انتظار مردم عزیزمان است.

سرلشکر صفوی با بیان اینکه ما باید بدانیم چگونه مشکلات را با استفاده از تجارب گرانقدر ۴۰ سال گذشته برطرف کنیم، گفت: مسئولین باید بدانند و بتوانند با استفاده از تجارب گرانقدر که در این سال‌ها به دست آمده مشکلات کشور را برطرف کنند، زیرا می‌توان با اتکا به دانش و توان داخلی و ظرفیت‌های عظیم داخلی کشور را به پیش برد تا از این طریق به الگوی مناسب و قوی برای کشورهای اسلامی تبدیل شویم و مشکلات و مسائلی که مردم ما دارند را برطرف کنیم.