به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران شب گذشته در دومین دیدار خود در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر موفق شد برابر عراق با سه گل به پیروزی برسد. مهدی طارمی مهاجم ایران در این مسابقه یک گل زد و یک پاس گل داد تا یکی از مهره‌های تاثیرگذار این مسابقه لقب بگیرد.

طارمی در حالی در بازی با عراق تعویض شد که به نوشته روزنامه «رکورد» پرتغال، روی مچ پایش یخ گذاشته بود و احتمال دارد دچار آسیب دیدگی شده باشد. این موضوع در آستانه بازی حساس پورتو با اسپورتینگ که به «کلاسیکو» پرتغال مشهور است، باعث نگرانی هواداران پورتو شده است.

روزنامه رکورد در این مورد انتقاد غیر مستقیمی هم از فیفا و تقویم بازی‌های ملی انجام داده و نوشته است: «چند روز تا کلاسیکو آیا طارمی به ویروس فیفا مبتلا شده است؟»

رکورد در ادامه گزارش خود آورده است: «تردید درباره مصدومیت طارمی زمانی برطرف می‌شود که این مهاجم به پورتو بازگردد اما به جرات می‌توان گفت که بازی ایران مقابل عراق با مشکلاتی در مچ پای او به پایان رسید. چهره خندان طارمی در عکسی که بعد از بازی به اشتراک گذاشته نشان می‌دهد که او مشکل جدی نخواهد داشت اگرچه به احتمال زیاد هنگام بازگشت به پرتغال دوباره مورد ارزیابی قرار می‌گیرد زیرا انتظار می‌رود در جلسه تمرینی پورتو در روز پنجشنبه حضور داشته باشد. این مهاجم در خط حمله ایران مقابل عراق که در دوحه قطر برگزار شد، یک گل زد و یک پاس گل داد تا در برد ۳ بر صفر تیمش سهیم باشد.»