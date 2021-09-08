به گزارش خبرنگار مهر، پیام طبرسی، در گفتگو با برنامه سلام صبح بخیر شبکه یک سیما، اظهار داشت: آمار مرگ و میر بیماران کرونایی در سنین بالای ۶۵ سال خیلی پایین آمده و این از اثرات واکسیناسیون است.

وی ادامه داد: مرگ و میر در کسانی که دو دوز واکسن زده‌اند، خیلی کم است.

طبرسی تاکید کرد: ما نباید شک کنیم به تزریق واکسن و هر نوع واکسن تأیید شده را باید استفاده کرد.

وی افزود: نباید به این موضوع فکر کنیم که کدام برند از واکسن‌های موجود را بزنیم که ایمنی ایجاد کند، همه واکسن‌هایی که در جهان وجود دارد و تأیید شده هستند، ایمنی ایجاد می‌کنند.