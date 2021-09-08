سمیه حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای نهادینه کردن هر فرهنگی یا برای تقویت هر فرهنگی لازم است که به شکل‌های مختلفی با توجه به نیاز جامعه تبلیغ و اطلاع رسانی داشته باشیم.

وی افزود: در همین راستا برای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و تقویت منابع کتابخانه های استان، پویش اهدای کتاب میراث ماندگار در استان شروع شده است.

حیدری تصریح کرد: در اولین گام از استانداری ایلام شروع کردیم و در این مراسم بیش از ۱۵۰ کتاب اهدا شد، در گام‌های بعدی سراغ سایر ادارات استان خواهیم رفت.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی ایلام عنوان کرد: همچنین از مردم نیز درخواست می‌کنیم برای تقویت منابع کتابخانه ها به این پویش بپیوندند.

وی ادامه داد: حتی ما برای کتاب‌های کمک درسی نیز استقبال می‌کنیم چون ما در مناطق روستایی کتابخانه داریم و بچه‌های آن مناطق نیازمند به این کتاب‌ها هستند.