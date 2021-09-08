به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، قیمت بیت‌کوین، مهم‌ترین رمزارز جهان یک روز پس از رسیدن به ۵۲ هزار دلار که بالاترین سطح آن از ماه می تا کنون است، با سقوط شدید بیش از ۱۰ درصدی روبرو شد.

سقوط شدید قیمت بیت‌کوین به دنبال آن اتفاق افتاد که السالوادور اعلام کرد آماده قبول بزرگترین رمزارز جهان به عنوان پول قانونی و اصلی در این کشور است. این اولین کشوری است که بیت‌کوین را به عنوان پول رسمی خود شناسایی خواهد کرد.

قیمت بیت‌کوین دیشب تا ۱۶ درصد سقوط کرد اما کمی بعد و تا ساعت ۹:۵۹ صبح چهارشنبه به وقت تهران، سقوط خود را به ۱۰ درصد کاهش داد و در قیمت ۴۶,۵۳۹.۲۲ دلار تثبیت شد.

اتروم ۱۲ درصد سقوط کرد و به ۳,۴۴۱.۲۱ دلار رسید.