به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، اختتامیه کنفرانس بین المللی و پنجمین دوره ارزیابی ملی تحول دیجیتال امروز ۱۶ شهریور ماه در دانشگاه تهران برگزار شد.

کنفرانس بین المللی تحول دیجیتال، در سال ۱۴۰۰، بزرگترین رویداد و گردهمایی نخبگان این حوزه در کشور است که خبرگان دانشگاهی و حرفه ای تحول دیجیتال گرد هم می آیند. رویداد ارزیابی ملی تحول دیجیتال، مهمترین رویداد حرفه ای تحول دیجیتال در کشور است که با هدف ممیزی، ارائه بازخورد و در نهایت معرفی سازمان های پیشرو در تحول دیجیتال طراحی شده است.

این رویداد با حمایت مرکز تحقیق و توسعه همراه اول در دانشگاه تهران آغاز به کار کرد و ارزیابی ملی در محورهای «زبدگی دیجیتال»، «نوآوری دیجیتال»، «رهبری دیجیتال» و «مدیریت کار در دوران کرونا» صورت پذیرفت.

هیات داوران این رویداد ملی، همراه اول را از بین تمامی شرکت های رقیب در عرصه تحول دیجیتال، شایسته دریافت بالاترین سطح جایزه این رویداد با عنوان «جایزه سال تحول دیجیتال ۱۴۰۰» دانست که حمید بهروزی، قائم مقام مدیرعامل همراه اول تندیس آن را دریافت کرد.

علاوه بر این، تندیس سیمین سطح ۲ «زبدگی دیجیتال» این رویداد نیز به همراه اول رسید.

شرکت همراه کسب و کارهای هوشمند همراه اول نیز در دو بخش «نوآوری دیجیتال» و «رهبری دیجیتال» به‌ترتیب عناوین «تقدیرنامه اهتمام به نوآوری دیجیتال» و «تندیس برنزی رهبری دیجیتال» را کسب کرد و بدین ترتیب همراه اول با دریافت پنج جایزه، بیشترین جایزه را از این رویداد از آن خود کرد.