میرزازاده: در جهانی نروژ به دنبال بهترین نتیجه هستم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، امین میرزازاده عضو تیم ملی کشتی فرنگی در وزن ۱۳۰ کیلوگرم در رقابتهای جهانی ۲۰۲۱ نروژ در خصوص برگزاری اردوها گفت: شرایط اردویی بسیار خوب است. کمتر از یک ماه تا آغاز مسابقات جهانی فرصت داریم. کادر فنی زحمات زیادی کشیده‌اند و آماده هستیم تا خوشرنگ ترین مدال را بتوانیم کسب کنیم.

وی در خصوص تمریناتش در اردوها گفت: کادر فنی برنامه‌های خاصی برای ما در نظر گرفته، البته در کنار این تمرینات قدرتی هم را هم انجام می‌دهم تا بتوانم بهتر روی تشک حاضر شوم.

میرزازاده در خصوص حضورش در مسابقات جهانی نروژ و همچنین حریفان اصلی خود گفت: در این مسابقات به دنبال بهترین نتیجه هستم و با خیلی از حریفان چندین بار کشتی گرفته‌ام. البته هنوز لیست شرکت کننده ها در این مسابقات اعلام نشده، اما من با توجه به احتمالات که شاید برخی نفرات مقابلم قرار بگیرند فیلم کشتی‌های آنها را میبینم و آنالیز می کن. البته باید بگویم که مهمترین حریفانم کشتی گیران کوبایی، ترک و گرجستانی هستند.

وی در مورد حضور مربیان سازنده در اردوها گفت: حضور این مربیان در اردوهای تیم ملی تأثیر بسیار مثبتی دارد، چون انگیزه‌ای برای خود مربیان است تا بیشتر به شاگرد پروری بپردازند و تبادل دانش هم یکی از تأثیرات مثبت این حضورها است.

فرنگی‌کار وزن ۱۳۰ کیلوگرم تیم ملی کشتی کشورمان گفت: در خصوص لیگ برتر فعلاً با هیچ تیمی صحبت نکرده‌ام و بیشتر حواسم بر مسابقات جهانی متمرکز است. البته حضور در لیگ هم از لحاظ مالی و هم از لحاظ عملکردی تأثیر بسیار مثبتی دارد.