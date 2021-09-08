به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز یزدان پناه افزود: هم اکنون ۴۷۸ نفر بیمار کرونایی در بیمارستان‌های معین کرونا در استان بستری، که از این تعداد ۲۲۹ نفر کرونای قطعی و ۳۶ نفر هم در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها بستری هستند.

دکتر یزدان پناه اضافه کرد: از ابتدای شیوع کرونا تاکنون ۶۴ هزار و ۸۸۶ بیمار کرونایی در کهگیلویه و بویراحمد بهبود یافته‌اند.

وی ادامه داد: از مجموع ۸۷۲ نمونه PCR از آزمایشگاه سلولی مولکولی یاسوج و دهدشت ۴۰ درصد موارد مثبت بوده که بیشترین موارد مثبت در شهرستان بویراحمد گزارش شده است.

دکتر یزدان پناه از مردم استان خواست بیماری کرونا و قدرت کشندگی این بیماری را جدی بگیرند و با پرهیز از عادی انگاری و بی توجهی به دستورالعمل‌های بهداشتی حتماً از ماسک استفاده کرده و از شرکت در تجمعات، دورهمی‌ها و همچنین از رفتن به سفرهای غیرضروری و مکان‌های پر خطر مثل مراکز بهداشتی و درمانی، آرمستانها، پارک‌ها و بازار خودداری کنند.

وی افزایش روزانه تعداد مبتلایان و قربانیان کرونا در کهگیلویه و وبویراحمد را نتیجه بی توجهی عده‌ای از مردم به شیوه نامه‌های بهداشتی و عادی انگاری بیماری کرونا دانست.