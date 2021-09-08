به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، دولت السالوادور ۲۰.۹۰ میلیون دلار بیت کوین خریداری کرد و یک روز بعد رسماً بزرگترین رمزارز جهان را به عنوان یکی از پول‌های رسمی خود معرفی کرد.

رئیس‌جمهور نایب بوکله، در توییت‌های دیشب خود اعلام کرد السالوادور در کل ۴۰۰ بیت‌کوین خریداری کرده است و این اقدام را اولین گام برای اقدامی بزرگ‌تر و اضافه کردن این رمزارز به تراز مالی خود دانست.

این توئیت‌ها با چند ساعت فاصله از هم منتشر شدند و طبق قیمت بیت‌کوین در زمان ارسال این توئیت‌ها می‌توان گفت که دولت السالوادور در کل ۲۰.۹ میلیون دلار رمزارز خریداری کرده است.

قیمت بیت‌کوین در واکنش اولیه به این توئیت‌ها رشد کرد و به حدود ۵۲,۶۸۱ دلار رسید اما اندکی بعد روند نزولی آن آغاز شد.

دیروز قبل از انتشار این توئیت‌ها قانون بیت‌کوین السالوادور که در ماه ژوئن تصویب شده بود، اجرایی شد.

به این ترتیب السالوادور اولین کشوری است که بیت‌کوین را به ذخایر رسمی بانک مرکزی خود اضافه خواهد کرد.

دولت السالوادور ۲۰۰ دستگاه خودپرداز بیت‌کوین را در سراسر این کشور نصب کرده است.

شهروندان السالوادوری می‌توانند در بانک‌ها ثبت نام کرده و کیف‌های پول مجازی «چیوو» با حداقل سرمایه ۳۰ دلار بیت‌کوین داشته باشند.