روزانه ۱۴ هزار نفر در مازندران علیه کرونا واکسینه می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده سپاه پاسداران مازندران پیش از ظهر چهارشنبه در افتتاح مرکز واکسیناسیون سپاه شهرستان بابل ضمن تشکر از زحمات کادر درمان اظهار داشت: سپاه پاسداران استان مازندران آمادگی دارد علاوه بر افتتاح ۱۶ مرکز مستقل و ۶ مرکز مشترک، واکسیناسیون در استان مازندران را برای قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا افزایش دهد.

سرهنگ سیاوش مسلمی گفت: از جمله کارهای برنامه ریزی شده در استان مازندران طرح واکسیناسیون عمومی به همت بسیجیان و جامعه پزشکی در استان است که با افتتاح مرکز بابل ۲۶ مرکز واکسیناسیون تجمعی در سطح استان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی راه اندازی شده است.

مسلمی افزود: در حال حاضر روزانه در استان مازندران در یک شیفت کاری ۱۴ هزار نفر واکسینه می‌شوند و طبیعتاً اگر شیفت کاری مراکز واکسیناسیون افزایش پیدا کند و با تأمین واکسن، این تعداد به ۳ برابر افزایش یابد.



وی تأکید کرد: در راستای افزایش مشارکت مردمی و شتاب دهی جهادی به روند واکسیناسیون، باید فرآیند مردمی سازی این موضوع به اوج خود برسد.