پیش بینی موج ششم کرونا از نیمه های مهر در استان فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد احمدی زاده در بیست و پنجمین جلسه شورای اطلاع رسانی استان فارس با اشاره به گذر از پیک پنجم کرونا در استان و کاهش مبتلایان و بیماران بستری، از کلیه دستگاه‌ها، ادارات و رسانه‌ها درخواست کرد تا ضمن توجه ویژه و مستمر به موضوع مقابله با کرونا نکات مهم پیشگیری از این بیماری شامل رعایت فواصل اجتماعی، استفاده از ماسک و خودداری از همنشینی و سفرهای غیر ضروری را مرتباً به مخاطبین یادآوری کنند.

وی تاکید کرد: در طول حدود دو سال اخیر مجموعه کادر درمانی و مدافعان سلامت ایثارگرانه برای خدمت به هموطنان تلاش کردند و در این راه تعدادی از این فرشتگان نجات بشریت، جان خود را در جهاد فی سبیل الله و سلامت مردم از دست دادند که با گرامیداشت یاد و نام آن عزیزان به حق پیوسته از زحمات و تلاش‌های همه کادر درمانی تقدیر و تشکر می‌گردد.

وی افزود متأسفانه حجم سنگین شیوع بیماری، موجب خستگی و فرسایش مجموعه درمانی شده که امید است با توجه به افزایش سرعت واردات واکسن، توسعه سالن‌ها و تزریق واکسن شاهد کاهش چشمگیر مبتلایان باشیم.

معاون سیاسی امنیتی استاندار فارس گفت: با توجه به افزایش میزان سهمیه واکسن در سطح استان فارس روند واکسیناسیون افزایش خوبی داشته و در این زمینه دانشگاه‌های علوم پزشکی با حداکثر تلاش به اقدامات لازم بمنظور واکسیناسیون مشغول هستند.

احمدی زاده با هشدار به هموطنان به رعایت مستمر پروتکل‌های بهداشتی تاکید کرد: گزارشات مجموعه‌های بهداشتی نشانگر کاهش مبتلایان در پیک پنجم و متأسفانه از نیمه مهر پیش بینی شروع موج ششم کرونا موسوم به لاندا خواهیم بود که در همین زمینه جلسات هماهنگی برگزار و افزایش آمادگی‌های لازم برای مواجهه با بیماری با توجه به دستورات ریاست محترم جمهوری در دستور کار قرار گرفته است.

وی گفت: شورای اطلاع رسانی در راستای تحقق فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار با هیئت دولت مبنی بر امید آفرینی و تقویت اعتماد مردمی، ملزم است به دور از هر گونه بزرگنمایی در مقابل سیاه نمایی‌های دشمن و بدخواهان نظام مقدس جمهوری اسلامی، دستاوردها، تلاش‌های کارکنان در سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه همچنین نهادها و نیروهای مسلح را اطلاع رسانی نماید.

معاون سیاسی امنیتی استانداری فارس گفت: با شروع فعالیت دولت جدید و به ویژه حضور ریاست محترم جمهوری در بین آحاد مردم، امید به خدمت و رفع مشکلات افزایش یافته و همه ما موظفیم با حمایت و اطلاع رسانی دقیق و صحیح از تلاش‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی به افزایش اعتماد عمومی کمک کنیم.

احمدی زاده افزود: همه کارکنان به ویژه روابط عمومی دستگاه‌ها باید بدون توجه به گرایشات سلیقه‌ای و سیاسی به موضوع اطلاع رسانی خدمات نظام جمهوری اسلامی اهتمام داشته باشند، چرا که مردم در قضاوت‌های خود از عملکرد نظام به دولت‌ها و گرایشات سیاسی کمتر توجه دارند.

وی با اشاره به تلاش‌های دولتمردان در همه ادوار گذشته تاکنون گفت: مجموعه تلاش‌های ۴۰ ساله دولتمردان کارنامه نظام مقدس جمهوری اسلامی است.