ایرانسل باز هم برنده جوایز ارزیابی تحول دیجیتال ایران شد

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در مراسم پایانی این ارزیابی که عصر سه‌شنبه، ۱۶ شهریورماه ۱۴۰۰ در دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران به صورت آنلاین برگزار و از طریق اپلیکیشن لنز به صورت مستقیم پخش شد، شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل موفق شد به عنوان تنها اپراتور تلفن همراه، تندیس زرین سطح سه «زبدگی دیجیتال» و تقدیرنامۀ «مدیریت کار در دوران کرونا» را دریافت کند.

این جوایز، بر اساس ارزیابی انجام شده از فرایندهای سازمانی در بخش‌های مختلف، به ایرانسل اهدا شد و مهندس باقر صمدی معاون دیجیتال ایرانسل این جوایز را دریافت کرد.

ایرانسل سال گذشته هم موفق شده بود در زمینۀ «زبدگی دیجیتال»، «رهبری دیجیتال» و «نوآوری دیجیتال» برنده شود و جایزۀ اصلی این ارزیابی با عنوان «جایزۀ سال تحول دیجیتال ایران» را نیز به دست آورد.

دکتر بیژن عباسی‌آرند، مدیرعامل ایرانسل، روز گذشته و در افتتاحیۀ این کنفرانس، طی سخنانی به صورت آنلاین، با اشاره به روند دیجیتالی شدن خدمات و کسب‌وکارها با ظهور فناوری‌های جدید ارتباطی، تحول دیجیتال و گذار به دنیای جدید را گریزناپذیر دانست و بر آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم توسط بخش صنعت، تأکید کرد.

«کنفرانس بین‌المللی و پنجمین ارزیابی ملی تحول دیجیتال» روزهای ۱۵ تا ۱۶ شهریور، توسط دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، به صورت آنلاین برگزار شد.

چهار دوره نخست این ارزیابی، با حضور سازمان‌های معتبر و صاحب‌نام ایران، طی سال‌های گذشته، در دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران برگزار شده بود.