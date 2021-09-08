به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی باشگاه ذوب آهن در بیانیه‌ای نوشت: در پی ابلاغ اصلاحیه کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال مبنی بر ایجاد محدودیت بر درج تبلیغات بر روی لباس بازیکنان تیم‌های فوتبال حاضر در لیگ برتر! باشگاه ذوب آهن با صدور بیانیه‌ای به شرح ذیل مراتب اعتراض خود به این تصمیم را اعلام می‌نماید:

«چه امیدی است به فردای درخت

اخیراً به پیشنهاد کمیته محترم مسابقات سازمان لیگ فوتبال اصلاحیه ماده ۲۷ از فصل هفتم آئین نامه برگزاری مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور از سوی ریاست محترم سازمان لیگ به باشگاه‌ها ابلاغ گردیده که شامل بندهایی سوال برانگیز است که امیدواریم جوابی برای آنها وجود داشته باشد؛ همانگونه که همه آحاد شریف ملت ایران بویژه فوتبال دوستان مستحضرند در آمد زایی و تأمین هزینه‌های سر سام آور ورزش حرفه‌ای بخصوص فوتبال امروز یکی از اصلی ترین دغدغه‌های متولیان امر باشگاه داری است و در حالی که در دنیای امورز فوتبال یک ورزش –صنعت در آمدزا ست که علاوه بر نشاط اجتماعی و کمک به بالا بردن نُرم شادی و سلامت جامعه در واقع به مثابه نهادی کارآفرین با گردش مالی شگفت آور یکی از مهمترمین ارکان اقتصادی هر کشوری است است بدنه ی نحیف وفقیر باشگاه داری در میهن عزیز اسلامیمان هروز شاهد موارد شگفت آوری از این دست می‌باشد!

در یکی از بندهای این اصلاحیه آورده شده که درج تبلیغات روی شورت‌های ورزشی بازیکنان ممنوع! و تنها روی لباس و در دو طرف عقب و جلوی آن مقدور است! به زبان ساده یعنی در روزگاری که برخلاف مسیر جهانی جریان در آمدزایی ورزش و فوتبال باشگاههای ورزشی ما از حق پخش تلوزیونی مسابقات و تبلیغات محیطی و فروش بلیط (که با پاندمی کرونا به صفررسیده) و سایر در آمدها به کلی محرومند و ازین خان نعمت حتی یک ریال هم سهم ندارند و باشرایط و مشکلات سهمناک فعلی باشگاه‌ها منجمله باشگاه ذوب آهن که روی کوچک‌ترین فرصت در آمدزایی هم حساب باز کرده و می‌کند سوال اینجاست که ابلاغ این اصلاحیه از سوی سروران متولی فوتبال کشور به چه معناست؟ همانند رویه جهانی تبلیغات استفاده حداکثری از لباس بازیکنان جهت درآمدزایی چه اشکالی دارد؟ دلیل محروم کردن باشگاه‌ها از این فرصت اقتصادی که بسیاری از معضلات آنها را پوشش می‌داد چیست؟ انتهای مسیر محروم کردن باشگاه‌ها از کسب درآمد و سوق دادن هر چه بیشتر آنها به مبادی دولتی به کجا ختم می‌شود؟ ودر صورت به بن بست رسیدن باشگاه‌ها و انصراف بخش عمده‌ای از آنان از لیگ‌های کشور به دلیل مخارج کمر شکن فوتبال و سایر رشته‌های حرفه‌ای! مسئولیت این فاجعه با کیست؟

داستانی قدیمی می‌گوید که وقتی تبر را به جنگل آوردند در ختان با حیرت گفتند: آه وافسوس که دسته‌اش از جنس ماست!!»