به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با شروع ماه صفر نمایشگاه «کربلا تا شام» با نمایش آثار یزدان لعلی، هنرمند مینیاتوریست در حیدریه حضرت امیرالمومنین (ع) شهر کرمانشاه از روز چهارشنبه شنبه ۱۷ شهریور ماه سال جاری آغاز به کار می‌کند.

این نمایشگاه از امروز تا ۱۴ مهر ماه در محل حیدریه حضرت امیرالمومنین (ع) شهر کرمانشاه برگزار می‌شود.

این نمایشگاه روایت مینیاتوری و تجسمی واقعه کربلا تا شام است که در آن با استفاده از عروسک‌های کوچک تمام وقایع طی این بازه زمانی از جمله واقعه جانگداز کربلا، حرکت کاروان اسرا به سمت شام و خرابه‌های شام بازنمایی و روایت می‌شود.

بازسازی و شبیه سازی وقایع کربلا تا شام در فضایی به مساحت ۷۰ مترمربع انجام شده و در آن هم تمثال شهدای مدافع حرم نمایش داده می‌شود.

نمایشگاه تجسمی «کربلا تا شام» با همکاری حیدریه حضرت امیرالمومنین (ع) و سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری کرمانشاه همه روزه صبح‌ها از ساعت ۱۰ الی ۱۲:۳۰ و عصرها ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰ آماده استقبال از علاقه‌مندان است.