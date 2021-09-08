گروه آموزش کانون پرورش فکری استان تهران برای اولین بار برگزیده شد

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه تنهایی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران از برگزیده شدن کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان تهران به عنوان برگزیده در گروه آموزش، پژوهش و فرهنگی بیست و سومین جشنواره شهید رجایی خبر داد و اظهار داشت: این مجموعه تندیس و تقدیرنامه این جشنواره را دریافت کرد.

وی افزود: کانون استان تهران به عنوان برگزیده در گروه‌های پنجگانه بر اساس مجموع امتیازات شاخص‌های عمومی و اختصاصی در فرآیند ارزیابی عملکرد دستگاهی اجرایی استان تهران معرفی و مورد تقدیر قرار گرفته است.

مدیرکل کانون استان تهران با تاکید بر پیشتازی کانون استان تهران در تمامی حوزه‌های زیر مجموعه این اداره کل گفت: کانون استان تهران در ارزیابی میان ۲۰۲ سازمان، اداره کل و نهاد دولتی به این رتبه نائل شده است.

تنهایی با تبریک کسب این عنوان به پرسنل کانون استان تهران، بیان داشت: این رتبه حاصل تلاش همکاران توانمند در این استان است و امیدواریم با حمایت و نگاه بیشتر تمامی مجموعه‌ها به حوزه کودک و نوجوان بتوانیم رسالت خود را در تربیت و پرورش خلاقیت سرمایه‌های اصلی این سرزمین ایفا کنیم.

بر اساس این گزارش جشنواره شهید رجایی با شعار «افزایش اعتماد عمومی با ارتقای فرهنگ سازمانی، شفافیت، سلامت اداری و توسعه دولت الکترونیک» از طرف سازمان برنامه و بودجه هر سال برگزار می‌شود.