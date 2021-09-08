به گزارش خبرگزاری مهر، امیر بهمن بهمرد فرمانده پایگاه هوایی شهید لشگری مهرآباد در حاشیه بازدید از واکسیناسیون کارکنان وظیفه پایگاه شهید لشکری ضمن تقدیر و تشکر از کادر درمان بیمارستان این پایگاه، گفت: در راستای صیانت از سلامتی سربازان وظیفه از جمله سربازان دژبان که به علت موقعیت‌های ارتباطی زیاد با سایر کارکنان در معرض خطر ابتلا به بیماری کرونا هستند، طرح واکسیناسیون این قشر از سوی بهداشت و درمان پایگاه اجرا شد.

وی با بیان اینکه سربازان دژبان که در اماکن عمومی و مواجهه با دیگر کارکنان پایور و وظیفه هستند، در معرض خطر بیشتری قرار دارند، افزود: به همین منظور در ابتدای امر سربازان وظیفه دژبان برای مصون ماندن در مقابل ویروس کرونا واکسینه شدند تا بتوانند ماموریت‌های خود را به نحو احسن انجام و خللی در مأموریت‌های یگان ایجاد نشود.

فرمانده پایگاه هوایی شهید لشکری مهرآباد اظهار داشت: کارکنان وظیفه جوان به عنوان امانت در دست نیروهای مسلح هستند و علاوه بر وظیفه آموزش و ارتقای سطح مهارت سربازان و ارتقای باورهای دینی آنان، وظیفه حفظ و صیانت از جان این عزیزان هم از اولویت‌های اصلی می‌باشد.

امیر بهمرد گفت: تمام سعی ما بر این است تا هر چه زودتر تمامی کارکنان وظیفه این پایگاه واکسینه شوند تا ما نگرانی در خصوص جان این عزیزان نداشته باشیم.