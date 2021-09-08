به گزارش خبرنگار مهر، سیامک محبی صبح چهارشنبه در جلسه ستاد استانی مقابله با کرونا در سالن کرامت استانداری با بیان اینکه آخرین آمار تعداد تست‌های هفتگی کرونا در قم، ۱۷ هزار و ۷۰۸ مورد است، گفت: حدود ۱۳ هزار تست سریع انجام شده و ۵ هزار بیمار جدید نیز شناسایی شده است.

رئیس مرکز بهداشت استان قم با اشاره به اینکه برای سومین هفته متوالی روند کاهشی مثبت شدن تست‌های کرونا را شاهد هستیم و ۵۸ درصد از تست‌های انجام شده در مراکز ۹ گانه مثبت هستند، افزود: این آمار کاهشی بوده اما به معنای کنترل بیماری نیست و به دلیل اینترنتی کردن نوبت دهی مراکز سرپایی تست کرونا، مراجعه کنندگان نیز کم شده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه استان قم ۸ هفته است که درگیر وضعیت قرمز کرونایی می‌باشد و واکسیناسیون کمکی به وضعیت فعلی نخواهد کرد، ادامه داد: درصد افراد تحت پوشش واکسیناسیون علیه بیماری کووید ۱۹ در استان به عدد ۳۴/۶ رسیده که در میانگین کشوری در جایگاه قابل قبولی قرار داریم، اما در عین حال نیازمند گسترش واکسیناسیون در استان هستیم.

محبی با بیان اینکه باید تمامی گروه‌های واجد شرایط به دریافت واکسن در استان قم با استفاده از تمامی ظرفیت‌ها ترغیب نمود، گفت: برخی از افراد گروه هدف و واجد شرایط واکسن از دریافت واکسن خود امتناع می‌کنند که این امر هیچ توجیه قابل قبولی ندارد؛ چرا که دریافت واکسن نقش مؤثری در کاهش موارد بدحال و یا فوت بیماران کرونایی دارد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم با بیان اینکه ما به دنبال تعطیلی بازارها، مراکز تجاری، اصناف و… نیستیم، افزود: هدف ما رعایت هرچه بهتر دستورالعمل‌های بهداشتی در سطح استان است تا از این بحران نجات پیدا کنیم.