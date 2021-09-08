گزارش آتش سوزی کلینیک سینامهر باتاخیر در دستور کار مجلس قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان قرائت کمیسیون بهداشت در مورد حادثه آتش سوزی سینای اطهر، جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت گفت: حدود ۴۷۰ روز از این حادثه می گذرد، ۱۹ نفر در این حادثه جان باختند. به نظر می رسد ارائه این گزارش دیرهنگام است.

وی افزود: هیئت رئیسه باید سریعتر این گزارش را در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می داد. وزارت بهداشت در نظارت بر روی این ساختمان ها، ترک فعل داشته است.

در ادامه میرمحمدی عضو کمیسیون بهداشت در واکنش به این تذکر گفت: این گزارش مربوط به یک ماه پیش است. متأسفانه گزارش هایی که در صحن علنی مجلس قرائت می شود، مورد دقت قرار نمی گیرد. کلینیک جراحی محدود سینای اطهر منفجر شد و ۱۹ نفر از هموطنانمان جان باختند.

وی افزود: بخش قابل توجهی از بیمارستان ها، مراکز جراحی محدود پتانسیل تکرار چنین وقایعی را دارند. وزارتخانه ها باید پاسخگوی ترک فعل های صورت گرفته باشند و در راستای ایمنی ساختمان ها اقدام کنند. سازمان برنامه و بودجه نیز باید اعتبارات مورد نیاز را در اختیار وزارتخانه های مربوطه قرار دهند.

در ادامه علی نیکزاد نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت، گفت: کمیسیون بهداشت در صورت لزوم می تواند در قالب ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی از عملکرد وزارت بهداشت وقت در خصوص این حادثه به قوه قضائیه شکایت کند.