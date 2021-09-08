به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد در جلسه علنی امروز (۱۷ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی با اشاره به نطق قرائت شده از غلامرضا مرحبا و امضای ۱۸ هزار کارگر برای حمایت از کارگران در حوزه لوازم خانگی،گفت: همان طور که فرزندان غیور این کشور در تولید بنزین به خودکفایی رسیده‌اند، به فضل الهی در همه حوزه‌ها به خودکفایی خواهیم رسید و مجلس از خودکفایی در حوزه تولیدات لوازم خانگی حمایت می‌کند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه زمستان به پایان رسیده است و رو سیاهی برای زغال باقی می‌ماند، گفت: ۱۸ هزار کارگر زحمت‌کش و با شرفی که این نامه را به مجلس ارسال کرده‌اند، بدانند از آنها حمایت خواهیم کرد.