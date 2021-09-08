ابلاغ اخطاریه استفاده از فاضلاب خام به روستاهای حاشیه شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، ذبیح الله سیروسی با تاکید بر نظارت و پایش دقیق کارشناسان این اداره در برخورد با متخلفین استفاده از فاضلاب خام برای آبیاری کشت و زرع گفت: اخطاریه کتبی به شوراها و دهیاران محترم روستاهای مذکور به منظور برخورد سریع با متخلفین هر روستا انجام شده است.

وی به دو مصوبه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در این زمینه اشاره کرد و گفت: این دو مصوبه به منظور برنامه‌ریزی برای کنترل آبیاری مزارع کشاورزی به ویژه مزارع سبزی و صیفی با فاضلاب خام به تصویب رسیده است و مطابق یکی از این مصوبه‌ها که در تاریخ ۱۸ مهر ماه سال ۸۶ تصویب شده است، هیئت وزیران استانداری‌های سراسر کشور و وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی و بهداشت را مکلف کرده است که از آبیاری مزارع با فاضلاب تصفیه نشده جلوگیری کنند.

وی ادامه داد: مصوبه دیگری هم تصویب شده که طی آن هیأت وزیران، وزارتخانه‌های جهاد کشارزی و نیرو را مکلف کرده که اقدامات لازم برای رفع مشکل آبیاری مزارع سبزی‌کاری با فاضلاب خام را انجام دهند.

سیروسی با ابراز اینکه پساب‌های فاضلاب قطعاً شامل مواد زائدی است که می‌تواند مضرات زیست محیطی و نیز خطرات جبران ناپذیری برای سلامت مردم داشته باشد، گفت: در این میان برخی کشورها از جمله ایران بر اساس درجه بندی تصفیه، اقدام به استفاده از فاضلاب در زمینه‌های مختلف می‌کنند که این امر علاوه بر کمک به بخش کشاورزی، به رفع کمبود آب نیز کمک شایانی می‌کند.

مدیر جهاد کشاورزی شیراز تاکید کرد: استفاده از پساب تصفیه شده در موارد مختلف بر اساس دستور و تأیید سازمان محیط زیست و با توجه به استانداردهای حفظ محیط زیست انجام می‌شود. این مقام مسئول افزود: بخش دیگر پساب‌ها و فاضلاب‌ها، فاضلاب تصفیه نشده خانگی و صنعتی (حاوی آلودگی‌های شیمیایی، فلزات سنگین و سموم شیمیایی) است که بعضاً مشاهده می‌شود برخی کشاورزان اقدام به آبیاری مزارع خود با این پساب می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه ابتلاء به بیماری‌های پوستی و انگلی در کوتاه مدت و بلندمدت، کمترین تهدید برای سلامت افراد مخصوصاً کشاورز خاطی است اظهار کرد: با توجه به ممنوعیت استفاده از فاضلاب برای آبیاری مزارع، طبق قوانین محیط زیستی، آموزش به کشاورزان و نیز برخورد با متخلفان دو اقدام مهم در این زمینه است که جهاد کشاورزی شهرستان شیراز تمام تلاش خود را در این زمینه بکار گرفته است.

سیروسی افزود: تغییر الگوی کشت محصولات کشاورزی و حمایت از جایگزینی محصولات، توسعه تأسیسات جمع آوری و تصفیه فاضلاب، تأمین آب جایگزین، جلب مشارکت سازمان‌های مسئول، جلوگیری از آلودگی آب‌های سطحی با فاضلاب و اجرای برنامه ایمنی فاضلاب بخش دیگری از راهکارهای حل این معضل هستند.

وی در پیان تاکید کرد: اجرای سامانه دفع فاضلاب در مناطق مختلف، مدیریت پساب‌های رها شده در مناطقی از جمله روستاهای حاشیه شهرستان و تقویت نظارت از جمله مواردی است که باید مورد توجه متولیان امر قرار گیرد.