ابراهیم شریفی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: طرح واکسیناسیون هنرمندان چهارمحال و بختیاری از روز سه شنبه ۱۶ شهریور آغاز شده است.

وی با بیان اینکه بیش از دو هزار هنرمند استان در صندوق هنرمندان عضو هستند، اظهار کرد: هنرمندان با ارائه کارت ملی و معرفی نامه دریافتی از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری می‌توانند برای دریافت واکسن کرونا به مراکز واکسیناسیون مراجعه کنند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه به هنرمندان استان واکسن از نوع «سینوفارم» و «برکت» تزریق می‌شود، گفت: در مرحله دوم هنرمندانی که عضو صندوق هنر نیستند در برابر کرونا واکسینه می‌شوند.

بنابراین گزارش، حدود ۳۰۰ نفر از خبرنگاران چهارمحال و بختیاری در مرداد ماه امسال در برابر کرونا واکسینه شدند.