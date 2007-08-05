بدهی شش میلیارد تومانی پرسپولیس مربوط به دوران مدیریت من نیست / بزودی مسائل مالی را شفاف بیان می کنم

محمدحسن انصاریفرد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: مبلغ بدهی باشگاه پرسپولیس که امروز از سوی آقای کاشانی اعلام شده است مربوط به دوران مدیریت بنده نیست و تنها بخش کوچکی از این بدهی ها در طول مدیریت بنده شکل گرفته است.

انصاریفرد ادامه داد: قطعا آقای کاشانی نیز در جریان این خبرهستند که بخش عمده این بدهی ها مربوط به مدیریت های قبلی است و ربطی به بنده ندارد.

مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس با بیان اینکه بزودی درمصاحبه ای پرده از مسائل مالی باشگاه برخواهد داشت خاطرنشان کرد: به هیچ وجه قصد نداشتم در مورد پرسپولیس اظهار نظری داشته باشم اما حالا که چنین شرایطی پیش آمد ناچارم برخی مسائل را بازگو کنم.

انصاریفرد ادامه داد: روزی که از باشگاه پرسپولیس رفتم برای مدیران این باشگاه آرزوی موفقیت کردم و حالا هم همین آرزو را دارم اما ناچارم برای روشن شدن افکار عمومی و ذهن هواداران برخی مسائل مالی دوران مدیریتم را بیان کنم.