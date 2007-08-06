مسجد تاریخی مراکش به زمین فوتبال تبدیل شد!

به گزارش روزنامه الخبر الجزایر، شهر منصوره در مراکش که شاعران بزرگ آن را ستوده اند و مورخان برجسته از آن یاد کرده اند، امروز با تغییرات عمده در حال نابودی و از بین رفتن است تا جائیکه تنها دیوار رفیع آن در مقابل سکوت کارشناسان، متخصصان و باستان شناسان باقی مانده است .

این مسجد تاریخی یادآور تاریخ و هویت اسلامی مراکش به شمار می رود، حیاط آن به زمین فوتبال و دیوارهایش به مأوای ولگردان زن و مرد تبدیل شده است.

شهر منصوره در شرایط خاص سیاسی به عنوان حصاری ساخته شد که مرینیها در کنار شهر تلمسان مراکش قرار دادند. 8 سال پس از ساخت آن یعنی از آغاز سال 1298، سلطان مرینی ابو یعقوب یوسف به ساخت قصری اقدام کرد تا به واسطه آن در شهر تلمسان پناه گیرد.

سلطان مرینی در کنار آن مسجدی ساخت که پس از آن به سربازانش دستور داد اطراف آن دو ساختمان با دیوارهای بلند بسازند، سپس آن را مسجد جامع خواند . پس از وفات ابو یعقوب یوسف، مرینیها به تخریب آثار منصوره پرداختند . اما در زمان حکومت ابوالحسن مرینی دوباره آن را ساخت و خواست که بر شهر تلمسان در سال 1337 سیطره یابد.

در میان این سالها او توانست که بر شهر تلمسان سیطره یافته و آثار منصوره را بازسازی کند و در آن از مجموعه معماریهای خاصی بهره گرفت که در مرزهای جهان اسلام مشهور است.

دکتر بلحاج معروف استاد تاریخ دانشگاه تلمسان در این باره اظهار داشت: در شهر منصوره آثار بسیاری وجود دارد که از میان آنها می توان به مسجد جامع، دیوارها و برجها اشاره کرد. آثار زیادی وجود دارد که کاوشگران و پژوهشگران برای اخراج و استفاده آن و معرفی تاریخ هنوز به آنها دست نیافته اند.

وی با بیان اینکه آنها با این پدیده تاریخی آشنا هستند، اما سعی دارند تا روند تاریخ را از طریق تکنیهای باستان شناسی تغییر دهند، تصریح کرد: هنوز گنجینه های مجهولی در این شهر بزرگ و تاریخی وجود دارد.

مورخانی چون ابن خلدون و ابن ابی زرغ از این شهر به عنوان یکی از شهرهای زیبا در مراکش یاد کرده اند.