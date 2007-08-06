۱۵ مرداد ۱۳۸۶، ۱۲:۴۵

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

وضعیت درمان مردم روز به روز وخیم‌تر می‌شود/ عدم تعهد به برنامه چهارم توسعه

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: واقعیت این است که مردم و پزشکان از تعرفه های پزشکی، رضایت ندارند.

دکتر علی باغبانیان در خصوص تعیین تعرفه های پزشکی و میزان رضایت از آنها، به خبرنگار مهر گفت: همگان می دانیم که قانون، نحوه تعیین تعرفه های پزشکی را مشخص کرده و اگر فقط به آنها عمل کنیم، تمام مشکلات این حوزه حل می شود.

وی با اشاره به نارضایتی مردم و پزشکان از تعرفه هایی که وضع می شود، افزود: متاسفانه وزارت بهداشت از مدیریت قوی و توانمند در اجرای تعرفه ها و سرانه درمان واقعی برخوردار نیست و همین مسئله سبب شده تا وضعیت درمان مردم، روز به روز وخیم تر شود.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، عدم تعهد دولت به اجرای برنامه چهارم توسعه را مورد تاکید قرار داد و گفت: بر اساس برنامه چهارم، سهم مردم از پرداخت هزینه های درمانی باید به 30 درصد برسد که متاسفانه این وضعیت حالت معکوس به خود گرفته و در حال افزایش سهم پرداختی مردم هستیم.

باغبانیان با اشاره به زمان نه چندان زیاد تا پایان برنامه چهارم، اظهار داشت: به نظر می رسد در پایان عمر برنامه چهارم، نه تنها به سهم 30 درصدی مردم از پرداخت هزینه های درمانی نخواهیم رسید، بلکه مردم مجبور خواهند بود تا سقف 70 درصد هزینه ها را خودشان بپردازند.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مسائل و مشکلات حوزه سلامت را بغرنج دانست و افزود: صف های طولانی برای بستری شدن، توزیع نامناسب پزشکان متخصص در کشور، کمبود تخت بیمارستانی، ویزیت گران پزشکان و...، از جمله مواردی است که مردم با آنها دست و پنجه نرم می کنند.

کد مطلب 530049

