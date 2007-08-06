رئیس جمهوری بر گسترش روابط تهران و الجزیره تاکید کرد

به گزارش خبرنگارمهر، دکتر محمود احمدی نژاد در سفر دو خود به الجزایر و پیش از ترک تهران به مقصد الجزایردر فرودگاه مهرآباد در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه الجزایر به عنوان یک کشور مهم منطقه شمال آفریقا به شمار می رود و ملت الجزایر به عنوان پیشگامان مبارزات ضد استکباری و استقلال خواهی هستند گفت : مردم الجزایر فرهنگ بالا و آرمانی داشته و با انقلاب ایران یک پیوند آرمانی و فرهنگی دارند.

رئیس جمهوری افزود: به لحاظ سیاسی روابط ایران و الجزایر در سطح خوب و رو به گسترش است اما از ظرفیت های اقتصادی در جهت اهداف مشترک استفاده نشده است.

دکتر احمدی نژاد در سفر دو روزه خود به الجزایر قرار است با همتای خود عبدالعزیز بوتفلیقه دیدار و درباره مسائل مهم جهان اسلام و روابط فی مابین اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مذاکره کند.

بحث و تبادل نظر در خصوص برنامه هسته ای ایران ، اوضاع عراق و فلسطین و طرح "اتحادیه مدیترانه ای" که "نیکولا سارکوزی" رئیس جمهوری فرانسه مروج آن است، در راس موضوعاتی است که احمدی نژاد و بوتفلیقه درباره آن رایزنی خواهند کرد.

دکتراحمدی نژاد ابراز امیدواری کرد که این سفر پایه‌گذار توسعه مناسبات تهران و الجزیره در بخشهای اقتصادی فرهنگی و سرمایه‌ گذاری های مشترک باشد.