کاراته کاها روی تاتامی انتخابی/معرفی مسافران مسکو هفته آینده

به گزارش خبرنگار مهر، اردوهای آماده سازی تیم ملی کاراته برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان زیر نظر کادر فنی در حالی پیگیری می‌شود که این تیم مهرماه به رقابتهای کاراته وان روسیه اعزام خواهد شد. رقابتهایی که طی روزهای ۹ تا ۱۱ مهرماه در تالار ورزشی «کسکا» ی شهر مسکو آغاز می‌شود.

کادر فنی تیم ملی کاراته در نظر دارد نفراتی را که مدعی حضور در رقابتهای قهرمانی جهان می‌باشند در این رقابتها محک زده و در نهایت نیز ترکیب تیم ملی در دو بخش انفرادی و تیمی برای حضور مسابقات جهانی انتخاب نماید.

مهلت ثبت نام در مسابقات کاراته وان مسکو ۲۵ شهریورماه به پایان می‌رسد و تا پیش از این تاریخ می‌بایست نفرات اعزامی به این مسابقات مشخص شود. بر همین اساس رقابتهای انتخابی تیم ملی در اوزان مختلف طی روزهای ۲۲ و ۲۳ شهریورماه برگزار خواهد شد.

اردونشنینان ۲۱ شهریورماه پس از انجام تست PCR وارد قرنطینه خواهند شد و به مدت دو روز در رقابتهای انتخابی شرکت می‌کنند و نفراتی که در اردو باقی می‌مانند از روز ۲۵ شهریور وارد اردوی پنجم خواهند شد.

رقابتهای کاراته قهرمانی جهان ۲۵ تا ۳۰ آبانماه به میزبانی امارات در شهر دبی برگزار خواهد شد.