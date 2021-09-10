کیفیت هوای تهران در ساعات اولیه جمعه کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، با افزایش غلظت آلاینده ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون، کیفیت هوای تهران در آغازین ساعات روز تعطیل آخر هفته به شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه رسید.

در این شرایط توصیه می‌شود افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

هم اکنون میانگین غلظت آلاینده‌های هوا بر روی عدد ۱۰۲ قرار دارد در حالی که این میانگین طی شبانه روز گذشته بر روی عدد ۸۹ قرار داشته است.

شرکت کنترل کیفیت هوای پایتخت پیش بینی کرده است که این افزایش غلظت آلاینده‌ها موقتی بوده و در ساعات آینده کیفیت هوا به شرایط سالم برای همه گروه‌های جامعه بازگردد.