تمرينات تيم ملي اميدفوتبال كشورمان پيگيري شد

به گزارش خبرنگار"مهر" تمرينات تيم ملي اميد كشورمان امروززيرنظرمحمد مايلي كهن، نادرفرياد شيران وناصرصالح برگزارشد. دراين تمرينات بازيكنان به مرورتاكتيك هاي مورد نظرمربيان پرداختند ودروازه بانان نيزبه تمرين اختصاصي زيرنظرنادرفرياد شيران پرداختند.

درتمرين بعدازظهرناصرصالح مربي جديد تيم ملي اميد دراولين روزحضورش، بازيكنان را دردوگروه گرم كرد وبعد ازآن با نظارت محمد مايلي كهن، تمرينات تاكتيكي را انجام دادند. اكثردقايق تمرين عصرامروزملي پوشان اميد به انجام تمرينات هجومي اختصاص داشت كه طي آن بازيكنان درگروههاي چهارنفره به اجراي تمرينات تاكتيكي مورد نظرمربيان پرداختند. تمرينات تيم ملي فوتبال اميد كشورمان صبح و بعدازظهرفردا نيزدركمپ تيمهاي ملي پيگيري خواهد شد.