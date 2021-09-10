آئین تجلیل از هیئات مذهبی تبریز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که صبح جمعه در تبریز برگزار شد، از ۵۰ هیئت مذهبی که در طول محرم امسال پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کرده بودند در حضور حجت الاسلام والمسلمین آل هاشم نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه تبریز تجلیل به عمل آمد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی در این مراسم گفت: مردم یاری و مردم داری یکی از خصوصیات بارز نماینده ولی فقیه در استان هست که در این برهه حساس عنایت پروردگار با وجود ایشان شامل حالمان شده است و استان آذربایجان شرقی توانست با همدلی امام جمعه محبوب خود و همت هیئت‌های مذهبی در راستای حفظ ارزش‌های واقعه عاشورا و کمک‌های مومنانه گام‌های خوبی بردارد.

حجت الاسلام والمسلمین حسن شعبانی افزود: هیئت‌های عزاداری در تأسیس، حفظ و حراست از انقلاب اسلامی مسئولیت خطیری بر عهده داشته‌اند که به خوبی از پس آن برآمدند و ما اکنون به این باور رسیده‌ایم که هیچ نهاد فرهنگی نمی‌تواند به توانمندی هیئت‌های حسینی باشد.

رئیس ستاد ساماندهی شئون فرهنگی استان ضمن تقدیر از زحمات تمام هیئت‌های استانی که در برپایی مراسم مذهبی به بهترین نحو ممکن عمل کرده بودند؛ افزود: امسال با وجود شرایط سخت کرونایی و با وجود تمام محدودیت‌ها اکثر هیئت‌های مذهبی، مراسم عزاداری اباعبدالله الحسین را به بهترین شکل ممکن برگزار کردند.