اسماعیل عبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیگیری اردوی تیم ملی کامپوند برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا گفت: هشت کمانداری که در هر بخش مردان و بانوان به اردوی مرحله اول دعوت شده اند بر اساس مسابقات انتخابی و نتایج آن مشخص شدند. این رقابت ها در اردوهایی که پیش رو داریم به صورت درون اردویی تکرار می شود تا در نهایت به ترکیب تیم اصلی برسیم.

وی با بیان اینکه تیم ملی کامپوند تا زمان اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا (آبان ماه- بنگلادش) چهار مرحله اردوی آماده سازی برگزار خواهد کرد، ادامه داد: در هر مرحله اردو رقابت های درون اردویی برگزار خواهیم کرد تا بر اساس نتایج به دست آمده وضعیت اردونشینان را برای حضور در مراحل آتی تمرینات مشخص کنیم.

سرمربی تیم ملی کامپوند تصریح کرد: در جریان اردوی نخست از اردونشینان رکوردگیری خواهیم داشت. بر اساس نتایج سه نفر حذف می شوند و پنج نفر هم به اردوی آتی راه پیدا می کنند. در هر یک از دو اردوی پیش رو هم بر اساس رکوردگیری و انتخابی داخلی یک نفر کنار می رود تا به ترکیب اصلی برسیم.

عبادی با بیان اینکه تیم ملی کامپوند با ترکیب سه نفره در هر یک از بخش های مردان و بانوان در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت می کند، خاطرنشان کرد: برگزاری رقابت های درون اردویی با تعیین تدریجی تیم اعزامی به بنگلادش کمک می کند تا شرایط مسابقه میان اردونشینان ایجاد شده و آنها وضعیت تمرینی ایده آل تری داشته باشند.

وی تصریح کرد: ترکیب نفراتی که در اردوی تیم ملی کامپوند حضور دارند نسبت به قبل تغییراتی دارد به خصوص در بخش بانوان که تنها دو نفرشان از میان کمانداران قدیمی تر هستند و سایر افراد به نسبت جوان هستند. در بخش مردان هم از میان هشت نفر حاضر در اردو، فقط یک نفر از تیم ملی قبل است. البته سایر نفرات جدید نیستند اما جزو کمانداران قدیمی هستند که مدتی از اردو دور بودند و مجدد شرایط برای حضورشان در تیم ملی فراهم شده است.

سرمربی تیم ملی کامپوند ابراز امیدواری کرد که این تیم با تغییراتی که در ترکیب آن ایجاد شده بتواند عملکرد قابل قبولی در مسابقات قهرمانی آسیا داشته باشد.