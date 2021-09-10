دمای هوای اصفهان تغییر محسوسی ندارد

حجت‌الله علی‌عسگریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تا اواسط هفته پیش‌رو جوی آرام و پایدار در سطح استان حاکم است و آسمان صاف تا قسمتی ابری، گاهی وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی اضافه کرد: هوای مناطق مرکزی و صنعتی به ویژه کلانشهر اصفهان صبح فردا غبارآلود است و افزایش شاخص کیفی هوا در حد ناسالم برای گروه‌های حساس انتظار می‌رود.

کارشناس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان افزود: دمای هوای کلانشهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۴ درجه سانتیگراد بالای صفر و در خنک‌ترین ساعات بامداد فردا به ۱۷ درجه سانتیگراد بالای صفر می‌رسد.

علی‌عسگریان گفت: بادرود و کاشان با دمای ۳۷ درجه سانتیگراد بالای صفر و میمه با دمای ۱۰ درجه سانتیگراد بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان پیش‌بینی می‌شود.