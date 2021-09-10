روند کاهشی بستری های کرونایی در گیلان ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، فردین مهرابیان ظهر جمعه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به ادامه روند کاهشی بستری‌های کرونایی در استان گیلان، اظهار کرد: هم اکنون تعداد بستری‌های کرونایی در گیلان بعد از ماه‌ها سه رقمی شده است.

وی با تأکید بر اینکه این روند شکننده بوده و همچنان باید شیوه نامه‌ها رعایت شود، گفت: هم اکنون ۸۴۳ نفر در مراکز درمانی استان بستری هستند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در ادامه با بیان اینکه بستری‌های روزانه همچنان سه رقمی است، اضافه کرد: در شبانه روز گذشته ۱۰۴ بیمار کرونایی در استان بستری شدند.

مهرابیان با اشاره به بستری ۱۶ بیمار بدحال در شبانه روز گذشته، افزود: هم اکنون ۱۶۳ بیمار بدحال در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های گیلان بستری هستند.

وی اضافه کرد: به رغم کاهش تدریجی تعداد بیماران بستری در گیلان، در صورت رعایت نشدن دستورالعمل‌های بهداشتی، وضعیت استان به شرایط بحرانی ماه گذشته بازخواهد گشت.