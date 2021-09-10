استاندار جدید خوزستان مشکلات استان را با اقدام انقلابی حل کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدجواد عادل پور ظهر امروز در پیام روز جمعه اظهار کرد: مردم خوزستان به‌ویژه مردم خرمشهر از دولت سیزدهم حمایت کامل می‌کنند اما خواستار اقدام انقلابی دولت و استاندار در راستای اصلاح امور هستند.

امام جمعه خرمشهر با اشاره به وضعیت نابسامان خرمشهر خطاب به استاندار جدید خوزستان گفت: خرمشهر محل عروج بیش از ۵۰ هزار شهید بوده است که امروز حال خوبی ندارد و به خاطر بی‌تدبیری‌ها، رانت‌خواری‌ها، فشارها و در سایه نبود نظارت مؤثر حال خوشی ندارد و این شهر به سمت عقب‌ماندگی حرکت می‌کند و شاهد پسرفت این شهر هستیم.

وی مشکلات خرمشهر را برشمرد و بیان کرد: زباله‌های روی زمین‌مانده، طغیان فاضل آب، خیابان‌های فرسوده، حقوق‌های عقب افتاده کارگران دستگاه‌های خدماتی همچون آبفا و شهرداری، بیکاری بسیار بالا و آمار بالای سرقت در حالی وجود دارد که این شهرستان در منطقه آزاد قرار گرفته و ظرفیت درآمدی بسیار بالایی دارد.

حجت‌الاسلام عادل پور، کلید حل مشکلات خرمشهر را اقدام انقلابی دولت جدید و شخص استاندار دانست.