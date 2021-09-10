پرچم مطالبه‌ گری در لرستان برافراشته شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد رضا شاهرخی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه خرم آباد در سخنانی ضمن دعوت همگان به تقوای الهی و ذکر حدیثی از امام حسن (ع) گفت: تقوا سرآغاز هر توبه است و هرکسی می‌خواهد به درگاه الهی برگردد باید با زینت تقوا برگردد.

وی عنوان کرد: تقوا آن نقطه و قله حکمت است، یک شخص حکیم دنیای فانی را نمی‌گیرد و آخرت و حیات ابدی را از دست بدهد، چنین کسی توجه دارد که اگر بی تقوایی کند از قله و شرافت سقوط می‌کند.

ضرورت استمرار کمک‌های مومنانه در جامعه

نماینده ولی فقیه در لرستان بیان داشت: عملی مقبول و شریف است که همراه با تقوا باشد، به سبب تقوا پارسایان رستگار می‌شوند، سراسر زندگی ائمه اطهار برای ما درس و آموزش است، سبک زندگی اسلامی اهل بیت (ع) و امام حسن (ع) راه نجات و رستگاری است.

حجت الاسلام شاهرخی با بیان اینکه امام حسن (ع) به جود و بخشش شهرت داشت و امروز جامعه ما نیازمند به بخشش، کمک، همدلی و کمک‌های مومنانه است گفت: از همه مردم و نهادها که در رسیدگی به افراد تلاش می‌کنند تشکر می‌کنم و درخواست داریم این کمک‌های مومنانه ادامه یابد.

وی عنوان کرد: در هر هفته با شخصیت‌های بزرگی رو به رو هستیم که کارشان خدمت به اسلام و مسلمانان بوده و پرچمدار عزت و شرافت بوده‌اند، در مبارزه با رژیم شاهنشاهی ایستادند و در پیروزی انقلاب همراه امام راحل حرکت کردند، آیت الله سید محمود طالقانی از این شخصیت‌ها بود که امام او را ابوذر زمان نامید و اولین نمازجمعه را در ۵ مرداد برگزار کردند و در ۱۹ شهریور به لقا الله پیوستند.

نماینده ولی فقیه در لرستان افزود: آیت الله مدنی که به وسیله منافقین کور دل در ۲۰ شهریور به شهادت رسید و دومین شهید محراب لقب گرفت، در رسیدگی به محرومین و ساخت مساجد و تبلیغ احکام اسلامی فعالیت‌های ارزشمندی انجام داد، از خداوند تبارک و تعالی برای همه این بزرگان مقامات متعالی را درخواست می‌کنیم.

حجت الاسلام شاهرخی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه حجت الاسلام محمد ایمانی امام جمعه اسبق پلدختر یکی از این شخصیت‌ها بوده است، ایشان اسوه پارسایی و پرهیزگاری بودند، تجلی اخلاص بودند و قبل و بعد از انقلاب فعالیت‌های گسترده‌ای در ترویج معارف اسلامی داشتند افزود: خستگی ناپذیر در سنگر نماز جمعه انجام وظیفه کردند، انس و ملاطفت با فرزندان و خانواده شهدا از سیره این روحانی بزرگوار بود.

وی گفت: مجموعه این صفات همراه با حسن خلق به گونه‌ای بود که هم نشینی با این عزیز برای همه ما درس آموز و روحیه ساز بود، رحلت ایشان که یک ضایعه اندوه بار بود را به مردم پلدختر و جامعه روحانیت لرستان و پیشکسوتان جهاد و ایثار تسلیت می‌گوئیم.

آرمان‌های یک جامعه در بیانیه گام دوم انقلاب

نماینده ولی فقیه در لرستان در ادامه سخنان خود با بیان اینکه نکته مهمی که باید عرض کنیم، در کشور در حال یک تغییر هستیم، دولتی که می‌آید همراه خود تغییراتی به همراه دارد بیان داشت: نکته‌ای که برگرفته از بیانیه گام دوم انقلاب است و باید با دقت بیشتری توجه شود، این است که هدف همه انبیا الهی و هدف از حرکت امام و انقلاب اسلامی و رهبری رسیدن به آرمان‌های اسلامی بوده، هست و خواهد بود.

حجت الاسلام شاهرخی با اشاره به اینکه بر اساس آنچه از بیانیه گام دوم استفاده می‌کنیم، آرمان اول، جامعه‌ای است که در آن ایمان به خدا و معارف اهل بیت در آن حاکم باشد عنوان کرد: دومین آرمان، جامعه‌ای است که عدالت و آزادی در آن حرف اول را بزند و هرچیزی در جایگاه شایسته خود قرار بگیرد.

وی یادآور شد: سومین آرمان، پیشرفت همه جانبه است، در راه چنین جامعه آرمانی که اسلام ترسیم کرده و در عصر ما هم امام راحل آن را کلید زد، اگر انسان جانش را هم بدهد شایسته است، چنانچه هزاران شهید در این مسیر داده‌ایم، رسیدن به چنین جامعه‌ای با معجزه حاصل نمی‌شود، با تلاش و کوشش و عبور از موانع میسر می‌شود، البته نصرت الهی هم به دنبال این تلاش‌ها می‌آید.

پرچم مطالبه گری در لرستان برافراشته شود

نماینده ولی فقیه در لرستان با تاکید بر اینکه مردم لرستان و جوانان بیش از گذشته نسبت به آرمان خواهی حساس هستند تصریح کرد: مردم ما از فساد، مفسد، تبعیض، حاکمیت روابط بر ضوابط، رابطه ظالم و ظلم پذیری متنفر هستند.

حجت الاسلام شاهرخی بیان داشت: همین مردم به پیشگیری از فساد، اعمال قانون مقتدرانه، کسانی که شیفته خدمت هستند، بسط عدالت اجتماعی و… علاقه دارند و استقبال می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه مردم آرمان‌های اسلامی را می‌شناسند و هم علاقه دارند و هم در مسیر آن حرکت می‌کنند افزود: بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب باید پرچم آرمان خواهی، مطالبه گری و عدالت خواهی برافراشته باشد.

نماینده ولی فقیه در لرستان با بیان اینکه همیشه گفتمان آرمان خواهی سر زبان مردم و جوانان باشد ادامه داد: اگر این پرچم برافراشته نباشد، کسانی پرچم را بلند خواهند که عمداً یا سهواً بر این آرمان ضربه می‌زنند.

حجت الاسلام شاهرخی تصریح کرد: در طول تاریخ مشاهده کردیم کسانی این پرچم را بلند کردند و از مسیر منحرف شدند. آنانی که خود را پیرو رهبری می‌دانند توجه کنند که مقام معظم رهبری می‌فرماید مطالبات خود را با استدلال مطرح کنید و بدانند که از اصول مطالبه گری انتقاد منصفانه و مستند است.

عزل و نصب‌ها بر اساس شایسته سالاری باشد

وی با بیان اینکه مقداری از عقب ماندگی‌ها به واسطه سودجویی افراد، جناح‌های خاص و سو تدبیر است بیان داشت: باید این عقب ماندگی‌ها را با آرمان خواهی و مطالبه گری جبران کنیم.

نماینده ولی فقیه در لرستان با اشاره به اینکه مطالبه گری نوعی انتقاد سازنده است که باید با پیشنهادهای خوب همراه باشد گفت: ما در همین جایگاه که متعلق به مردم است از همان آغاز تا کنون این مطالبه گری و عدالت خواهی را مطرح کرده‌ایم و می‌گوئیم و در این مسیر مستحکم خواهیم ایستاد.

حجت الاسلام شاهرخی تاکید کرد: البته یک ملاحظه مهم داریم، مطالبه گر و آرمان خواه از اهانت، پرخاش، بدگویی، افترا، لعن و نفرین باید اجتناب کند، اگر متکی بر ایمان و مبتنی بر نگاه انقلابی و اخلاق باشد نتیجه می‌دهد.

وی با بیان اینکه در همین اخیر دیدید که افرادی خواستند از طریق روابط به جایی ورود کنند اما مطالبه گری و عمل برخی دستگاه‌ها مانع شد عنوان کرد: مطالبه گری همراه با پرخاش و بدگویی فضای گفتگو را مسدود می‌کند و نتیجه لازم هم فراهم نمی‌شود.

نماینده ولی فقیه در لرستان با بیان اینکه آنچه در فضای مجازی مشاهده می‌شود گویا افراد نسبت به هم دشمنی دارند، تلخ زبانی و عصبانیت در مطالبه گری نباید باشد افزود: باید با اتحاد و همدلی مسائل حل شود.

حجت الاسلام شاهرخی بیان داشت: به هر حال شنیده می‌شود گاهی می‌خواهند عزل و نصب‌هایی کنند و برخی ارتقای شغلی پیدا کنند و برخی به دستگاه‌های دیگر منتقل شوند، از این امور خودداری شود تا هرچیزی به شکل شایسته صورت گیرد.

وی عنوان کرد: به برخی به صورت خصوصی عرض کردیم و آنها هم قبول کردند و عمل کردند، در تریبون عمومی هم عنوان می‌کنیم از این اقدامات پرهیز شود تا کار با دقت لازم انجام بگیرد.