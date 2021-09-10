ضرورت توجه دولت، مجلس و مسئولین به جوانان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود نورپور در خطبه‌های این هفته نماز عبادی و سیاسی شهر گلستان با تاکید به مباحث سیری در نهج البلاغه و ضمن دعوت خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی با استناد به خطبه ۱۵۷ نهج البلاغه در اهمیت تقوا گفت: تقوا دژ نفوذ ناپذیری است که هرکس به آن متحصن کند و پناهنده شود از خطرات سقوط و هلاکت در امان می‌ماند، تقوا دژی است عزیز که صاحبش را عزیز می‌گرداند و در مقابل، فسق و فجور قلعه ذلیل و نفوذپذیر است که صاحبان خویش را از خطرات حفظ نمی‌کند و خوار و ذلیل می‌کند، تقوا پادزهر مهمی است که نیش زهرآلود معاصی را قطع می‌کند.

خطیب نماز جمعه در ادامه ضمن تسلیت سالروز شهادت امام حسن مجتبی (ع) و نیز سالروز شهادت حضرت رقیه (س) گفت: امام حسن مجتبی (ع) کریم اهل بیت و پناهگاه فقرا بود و در طول عمر مبارک خویش بارها تمام اموال خویش را بین خود و فقرا تقسیم کرد، امام حسن (ع) اسوه زهد، تقوا، صبر، حلم، اخلاق، شجاعت بود.

نورپور بیان داشت: شهادت غریبانه و مظلومانه دختر سه ساله حضرت سیدالشهدا (ع) در خرابه شام و در اسارت بالاترین سند مظلومیت اهل بیت (ع) است.

وی در ادامه ضمن تسلیت سالروز شهادت آیت الله سید محمود طالقانی و شهید آیت الله مدنی گفت: این دو عالم بزرگوار از علمای بزرگ و پرچم داران جهاد و ایثار و انقلاب و از یاران امام راحل (ره) بودند که در بسیج مردم، پیروزی و شکل گیری انقلاب اسلامی نقش مؤثری داشتند.

امام جمعه گلستان ضمن تشکر از مسئولین شبکه بهداشت و بسیج، پرستاران و اطباء به خاطر فعالیت خوب در بحث تزریق واکسن کرونا یادآور شد: شش مرکز بزرگ و تجمیعی تزریق واکسن کرونا در شهرستان دایر و فعال هستند که تا به امروز بیش از ۹۵ هزار نفر واکسن دریافت کرده‌اند و امیدواریم این روند همچنان ادامه داشته باشد.

نورپور از دولت، مجلس و مسئولین خواست که به جوانان کشور توجه بیشتری کنند و یادآور شد در این مورد پیشنهاد ما این است که برای حل سریع مشکل ازدواج، مسکن، اشتغال و سایر امورات میلیون‌ها جوان عزیز در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها ستادهایی تشکیل دهند و از نهادهای مردمی هم کمک بگیرند تا امورات جوانان کشور سامان بگیرد.