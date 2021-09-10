به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سمنان به میزبانی مصلای این شهر با اشاره به شرایط افغانستان، تاکید کرد: مردم افغانستان و آینده این همسایه شرقی با اشتراکات فرهنگی فراوان برای ایران اسلامی بسیار حائز اهمیت است.

وی با بیان اینکه ایران با هوشمندی کامل حرکات طالبان را رصد می‌کند، تاکید کرد: عده‌ای که می‌گویند چرا همانطور که در مقابل داعش ایستادید در مقابل طالبان نمی‌ایستید در پاسخ به این گروه باید گفت با آنکه موضع ما روشن است ولی هنوز آنان که بلندگوی آمریکا و غرب هستند را درک نمی‌کنیم.

امام جمعه سمنان درباره دیگر تحول منطقه‌ای، تاکید کرد: نفتکش سوخت‌رسان ایران به لبنان رسید و بار دیگر مشخص شد که دشمنان جرأت تعدی ندارند لذا ما معتقد هستیم که این امر دور زدن تحریم نبود بلکه منافع اقتصادی داشت و آمریکا را به حوزه انفعال سوق داد.

مطیعی با بیان اینکه آمریکا موضع سابق را دیگر ندارد، گفت: ابتکار سیدحسن نصرالله و ارسال سوخت که از سوی ایران نشان دهنده جایگاه و اهمیت ایران اسلامی و جبهه مقاومت در معادلات منطقه‌ای است.

وی سومین بخش سخنان خود را به مسئولان استان سمنان و دولتمردان اختصاص داد و گفت: نباید شاهد باشیم مسئولی به واسطه اینکه ممکن است در آینده نزدیک تغییر کند، کار و مردم را رها کند، لذا در نظام اسلامی باید تا لحظه آخر مسئولیت‌ها خادم مردم بود.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان به سفرهای استانی رئیسی نیز اشاره کرد و گفت: رئیس جمهور نشان داده از ابتدا، هر جمعه به یک استان غالباً محروم سفر می‌کند تا از نزدیک در جریان مشکلات قرار گیرد لذا باید گفت این سفرها نمایشی نیستند و برای اشاعه خدمت رسانی به مردم انجام می‌شوند از سوی دیگر کسانی که این سفرها را عوام فریبی می‌دانند و انتقاد می‌کنند، به واقع منصف نیستند.