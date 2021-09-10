به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمید سجادی پیش از ظهر جمعه در حاشیه عیادت از الناز باقری یکی از خیرین البرزی اظهار کرد: سعادتی بود که در خدمت یکی از سمن‌های پرشور، فعال، مردمی، مؤثر و مفید رسیدیم و امیدوارم به زودی با سلامتی کامل به عرصه خدمت اجتماعی بازگردند.

وی با اشاره به فعالیت الناز باقری در ۷ استان کشور بیان کرد: بخش عمده‌ای از وظیفه وزارت ورزش و جوانان در حوزه جوانان بر عهده ۳ هزار و ۷۰۰ سازمان مردم نهاد جوانان است که در همه استان‌های کشور به جوانان و مردم ایران خدمت می‌کنند.

وزیر ورزش و جوانان تصریح کرد: در مأموریت‌های تعریف شده از سوی ما، ساماندهی، رسیدگی، برنامه‌ریزی و مولد بودن سمن‌های جوانان در دستور کار است و با جدیت این برنامه‌ریزی و مأموریت را پیگیری می‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: از سمن‌هایی که نیازمند کمک برای فرهنگ‌سازی، ترویج، ساماندهی و هماهنگی برنامه‌های خود برای خدمت رسانی به مردم هستند حمایت خواهیم کرد.

سالن ۶ هزارنفره کرج ۲۲ بهمن به بهره‌برداری می‌رسد

سجادی با بیان اینکه امروز در این سفر از یکی از پروژه‌های رو به اتمام استان البرز که یکی از بهترین سالن‌های ۶ هزار نفره کشور به شمار می‌آید بازدید کردیم، گفت: ساخت این پروژه توسط شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی پیگیری می‌شود.

وی با اشاره به پیشرفت ۸۵ درصد فیزیکی این پروژه متذکر شد: این پروژه نیازمند تأمین منابع است که در دستور کار قرار دارد و در هفته پیش رو در جلسات کارشناسی پیگیری خواهد شد. امیدواریم تا ۲۲ بهمن امسال بتوانیم این پروژه را افتتاح کنیم تا بتواند به مدار خدمت‌رسانی استان البرز برسد و مردم استان از آن بهره مند شوند.