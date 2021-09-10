ادارات مالیات به مردم اتهام دروغگویی نزنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمدکاظم مدرسی در خطبه‌های این هفته نمازجمعه با اشاره به اینکه تلفات کرونا سنگین است و روزانه بیش از ۵۰۰ نفر به دلیل ابتلا به این بیماری از دنیا می روند، اظهار داشت: متاسفانه با وجود تذکرات رهبر معظم انقلاب، برخی مسئولان همچنان نسبت به این موضوع بی‌تفاوت هستند.

وی بیان کرد: در حال حاضر هر روز جمعیتی به اندازه سقوط سه هواپیما ۱۵۰ نفره بر اثر کرونا از دست می‌روند ضمن اینکه ده‌ها نفر در روز نیز در شرایط کما هستند و این امر شرایط بسیار سختی را برای خانواده‌ها ایجاد کرده است.

مدرسی، ضمن قدردانی از همه کسانی که نسبت به رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله اجتماعی توجه دارند همچنین قدردانی از کادر درمان و مدافعان سلامت، عنوان کرد: در شرایط فعلی واکسیناسیون امری بسیار ضروری است و مردم باید به این نکته توجه داشته باشند و نباید ذهن خود را درگیر اخبار و توصیه‌های غلط فضای مجازی کنند.

امام جمعه بخش مرکزی یزد با گلایه از دولت دوازدهم به خاطر اقدام دیرهنگام برای واردات واکسن بیان کرد: کوتاهی بسیاری در این زمینه انجام شد اما خوشبختانه اکنون روزانه ۵ تا ۶ میلیون دوز واکسن وارد کشور می شود.

مسئولان امور مالیاتی مسئولان به نامه ۵۳ نهج البلاغه مراجعه کنند

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بحث مالیات و توجه به مردم در این زمینه عنوان کرد: رهبر معظم انقلاب در دیدار با دولتمردان دولت سیزدهم نامه ۵۳ نهج البلاغه که خطاب به مالک اشتر از ناحیه امیرالمومنین است را متذکر شدند و دولتمردان را به مطالعه دقیق در این زمینه توصیه کردند.

مدرسی یادآور شد: بخشی از این نامه در زمینه گرفتن مالیات است و مالیات یک ضرورت است برای جامعه و اصلاً قوام و حیات جامعه وابسته به بودجه ای است که حداقل بخشی از آن امروز باید از مالیات تامین شود اما چگونگی دریافت مالیات از مردم هم بسیار مهم است.

وی با تاکید بر اینکه نباید مردم را نسبت به هم بی‌عاطفه کنیم، تصریح کرد: وقتی به مردم اعتماد نداشته باشیم و در اداره دارایی هر تراکنش بانکی را برای مردم درآمد تلقی کنیم، باب قرض الحسنه‌ها و مساعدت‌ها بسته می شود.

مدرسی تاکید کرد: نباید مردم را متهم به دروغگویی، آن هم در این سطح گسترده کنیم و باید شرایط اخذ مالیات اصلاح شود و اصلاً دستگاه متولی اخذ مالیات چنین حقی ندارد.

اجرای قوانین و احکام موردی برای عموم مردم پسندیده نیست

امام جمعه بخش مرکزی یزد یادآور شد: ارجاع دادن قوانین جدید به سال‌های قبل یا اجرای قوانین و احکامی که به صورت موردی صادر شده، برای عموم مردم کار درستی نیست.

وی تصریح کرد: اداره دارایی باید دستورالعمل کیفیت اخذ مالیات را از امیرالمومنین علی (ع) بگیرد و امیرالمونین نیز بیان می کنند که به بازار اعتماد کنید و اگر اعتماد کنید، هم فعالیت شما رونق می گیرد و هم جامعه به رونق خواهد رسید.

مدرسی اظهار داشت: یکی از سرمایه‌های ما در سال‌های اول انقلاب و تشکیل نظام اسلامی، سرمایه مردمی نسبت به نظام اسلامی بود و مردم اگر احساس می کردند دولت با کمبود بودجه مواجه است، سرمایه های خود را برای خرج جاری کشور اهدا می کردند اما در حال حاضر چرا باید اینگونه باشد؟

وی افزود: اکنون باید به دنبال آنچه به اعتماد مردم ضربه زده، برویم و این امر باید جبران شود و از دستگاه قضایی نیز قدردانی می کنیم که در تلاش برای جبران این اعتماد است اما باید بیش از این و سریعتر از اینها اعتماد سازی دوباره صورت گیرد.