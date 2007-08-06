درد دل کنکوری ها با رئیس سازمان سنجش

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عبدالرسول پورعباس عصر روز گذشته در ستاد پاسخگویی سازمان سنجش آموزش کشور حضور یافت و به طور مستقیم به سوالات داوطلبان در خصوص رتبه ها، درصدها، نمره تراز و تأثیر معدل در نتیجه نهایی کنکور پاسخ داد و داوطلبان و خانواده های آنها را در زمینه انتخاب رشته نیز راهنمایی کرد.

در این بازدید که بیش از یک ساعت به طول انجامید، خانواده برخی داوطلبان کارنامه به دست از رتبه فرزند خود به رئیس سازمان سنجش شکایت و عنوان می کردند انتظار چنین رتبه ای را نداشتیم و پاسخنامه فرزندشان باید مورد بررسی بیشتری قرار گیرد.

رئیس سازمان سنجش این اعتراض ها را به طور موردی بررسی و با مشاهده کارنامه داوطلب دلیل رتبه کسب شده را عنوان کرد.

وی همچنین در پاسخ به داوطلبانی که عنوان می کردند درصدهای آنها با درصدهای داوطلب دیگری یکسان بوده اما در نهایت رتبه آنها بسیار متفاوت تر اعلام شده است، یادآور شد که در نتیجه کنکور امسال معدل و سوابق تحصیلی دوران دبیرستان نیز سهم 15 درصدی داشته و همین امر باعث نزول برخی رتبه ها در کنکور شده است.

رئیس سازمان سنجش آموزش به مادر یکی از داوطلبان گروه آزمایشی ریاضی و فنی که نگران قبول نشدن فرزندش در آزمون بود اطمینان خاطر داد که با انتخاب رشته صحیح قبولی در رتبه داوطلب امکان پذیر است.

وی همچنین به پدران و مادران توصیه کرد: از فرزندان خود انتظار رتبه های بالا را نداشته باشند و آنها را در رتبه هایی که کسب کرده اند برای انتخاب رشته صحیح و در صورت قبولی برای ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر تشویق کنند.

پورعباس در پاسخ به داوطلبی در مورد معافیت از سربازی برای نفرات برتر کنکور گفت: طبق آئین نامه بنیاد ملی نخبگان برترین های کنکور به صورت ویژه ای خدمت سربازی را می گذرانند و کارت پایان خدمت دریافت می کنند.

وی به داوطلبین و خانواده های آنها که نسبت به رتبه اعلام شده از سوی سازمان سنجش اعتراض داشتند، اطمینان خاطر داد که پاسخنامه های داوطلبین توسط ماشین های علامت خوان متعدد با درجه حساسیت متفاوت و حداقل دو بار تصحیح شده و کوچکترین اشتباهی در تصحیح مشاهده نشده است.

رئیس سازمان سنجش در حاشیه این بازدید به خبرنگار مهر گفت: آموزش و پرورش در سال جاری حدود 80 درصد از معدل های داوطلبان را به سازمان سنجش اعلام و تأیید کرده است و در حدود 20 درصد از معدل ها بر اساس خوداظهاری داوطلبان در نتیجه کنکور اعمال شده است.

وی ادامه داد: سازمان سنجش به این 20 درصد اعلام کرده است که در صورتی که در مورد معدل اعلام شده خود مطمئن نیستند، هر چه زودتر معدل واقعی خود را به سازمان اعلام کنند. در غیر این صورت این معدل 20 درصد در هنگام ثبت نام کنترل می شود.

پورعباس اظهار داشت: در سال جاری با توجه به اینکه 15 درصد از سوابق تحصیلی در نتیجه داوطلبان تأثیر قطعی داشت، همکاری نسبتا خوبی با آموزش و پرورش برقرار شد که امیدواریم این همکاری در سال های بعد بیشتر شود.

حاشیه ها

* بسیاری از داوطلبان هنگام مراجعه به ستاد پاسخگویی سازمان سنجش از حضور ریاست سازمان اظهار تعجب می کردند.

* گریه مادران داوطلبان نیز از نکات قابل توجه در ستاد پاسخگویی سازمان بود. مادرانی که رتبه های بالای فرزندان خود را پایان آرزوهای خود می دانستند.

* دکتر آسرایی مدیر کل دفتر آزمون سازی و روانسنجی سازمان سنجش نیز به داوطلبان پاسخ می داد.

* پورعباس به داوطلبان دارای رتبه هایی مانند 8000 امید می داد که در یکی از رشته های گروه علوم ریاضی پذیرش می شوند.

* جمعیت زیادی در طول مدت استقرار ستاد پاسخگویی سازمان سنجش در این مکان حضور می یابند و سوالات خود را با مسئولان سازمان سنجش مطرح می کنند.



