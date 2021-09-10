بهبود ۸ هزار بیمار کرونایی در مجموعه علوم پزشکی سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، نوید دانایی ظهر شنبه در حاشیه بازدید از یک مرکز واکسیناسیون در سمنان و در جمع خبرنگاران با بیان اینکه هفت هزار و ۹۲۳ بیمار مبتلا به کرونا از ابتدای شیوع کرونا تا روز آدینه نوزدهم شهریورماه ۱۴۰۰ با بهبودی از بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی سمنان مرخص شدند، تاکید کرد: روند واکسیناسیون نیز طی روزهای اخیر تسریع شده است.

وی با بیان اینکه از ابتدای شیوع کرونا تاکنون، ۳۹ هزار و ۹۷۲ مورد مثبت بر اساس تست پی.سی. آر در مجموعه زیرپوشش دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان شناسایی شد، افزود: همچنان مردم باید رعایت پروتکل‌های بهداشتی، فاصله گذاری اجتماعی و همچنین استفاده از ماسک را در نظر داشته باشند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان با بیان اینکه از شانزدهم تا هفدهم شهریورماه بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۲۸ بیمار مثبت جدید مبتلا به کووید -۱۹ در شهرستان‌های تابعه بستری شدند، تاکید کرد: همانطور که آمارها نیز نشان می‌دهد، از میزان شدت سرایت کرونا کاسته شده اما هنوز نگران این بیماری هستیم.

دانایی با بیان اینکه مجموع بیماران بستری‌شده در بیمارستان‌های زیرپوشش از ابتدای شیوع کرونا تاکنون به ۹ هزار و ۱۲۱ نفر رسید و ۳۰ هزار و ۸۵۱ بیمار سرپایی شناسایی شدند، تاکید کرد: موارد بهبودی و ترخیص بیماران مبتلا از ابتدای شیوع بیماری در بیمارستان‌های زیرپوشش دانشگاه به هشت هزار نفر در هفته آتی خواهد رسید.