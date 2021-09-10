امید مردم به تحول با روی کار آمدن دولت جدید افزایش پیدا کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله مصطفی محامی نماینده ولی‌فقیه در سیستان‌وبلوچستان در خطبه‌های نماز جمعه این هفته زاهدان با اشاره به ایام محرم و صفر و مصیبت‌های وارد شده به خاندان اهل بیت (ع) در این ایام اظهار داشت: پیامبر اکرم (ص) بیان فرموده‌اند: «اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَیْنِ علیه السّلام حَرارَةً فی قُلُوبِ الْمُؤمنینَ لا تَبْرُدُ اَبَداً» بدان معنا که برای شهادت امام حسین (ع) حرارت و گرمایی در دل‌های مؤمنان است که هرگز سرد و خاموش نمی‌شود و شاهد آن نیز همین که مشاهده می‌شود بعد از قرن‌ها در کشورهای مختلف، مردم مراسم عزای سیدالشهدا (ع) را علی رغم همه محدودیت‌ها برگزار کردند که در استان ما نیز مراسمات به خوبی برگزار شد و از همه دست اندر کاران و شرکت کنندگان در این مراسمات تشکر می‌کنم.

امام جمعه زاهدان افزود: همه ائمه اطهار (ع) باب الله و درب رسیدن به خداوند هستند و طبق فرموده ائمه اطهار (ع) درب امام حسین (ع) وسیع‌تر و گنجایش بیشتری دارد و مردم بیشتری از این درب به خداوند و ساحل نجات می رسند.

آیت‌الله محامی بیان داشت: کسانی که به خاطر شرکت در مراسم عزای سیدالشهدا (ع) نقطه عطفی در زندگی آنها ایجاد شده و زندگی نورانی پیدا کرده‌اند و به ساحل نجات می رسند فراوان هستند و باید همواره نام و یاد امام حسین (ع) را زنده نگه داشته و معارف حسینی با شور و نشاط و عمق بیشتر ادامه پیدا کند.

وی با اشاره به فرا رسیدن ایام اربعین حسینی ادامه داد: متأسفانه در شرایط حال حاضر راه زیارت بسته است و دولت عراق نیز سهمیه کمی برای زائران ایرانی در نظر گرفته که آن هم تنها از طریق مرزهای هوایی ممکن است و امیدواریم با پیگیری مسئولین هم سهم زائران ایرانی بیشتر و هم راه زیارت از طریق مرزهای زمینی باز شود.

خادمان اربعین حسینی به نهضت مواسات و همدلی شتاب بیشتری ببخشند

عضو هیئت علمی جامعه‌المصطفی تصریح کرد: در صورتی که راه بسته باشد و توفیق حضور پیدا نشود می‌توانیم از راه دور سلام داده و به ثواب زیارت نائل شویم زیرا وصیت این عزیزان رسیدگی به نیازمندان و تلاش برای حل مشکلات مردم است و همه افرادی که در این ایام به زوار حسینی خدمت می‌کنند می‌توانند به همین نیت در نهضت کمک مومنانه و مواسات شرکت کرده و به این نهضت شتاب بیشتری ببخشند.

وی اظهار داشت: در روزهای اخیر نشست قرارگاه مواسات و همدلی برگزار و نهادهای مختلف عملکرد خود را در رزمایش کمک‌های مومنانه ارائه دادند که تلاش‌های همه آنها قابل تقدیر است به خصوص گروه‌های جهادی و طلاب که در امر تغسیل و کفن کردن اموات نقش‌آفرینی کرده و با از خودگذشتگی احکام شرعی را به خوبی اجرا کردند.

آیت‌الله محامی افزود: در آن نشست بر افزایش خدمات تاکید شد زیرا با وجود همه خدمات نیازها همچنان زیاد است و باید تلاش کنیم تا خانواده‌های بیشتری از این خدمات بهره مند شوند نه اینکه به برخی شهرهای نزدیک اکتفا شود و نقاط دور تر از ارائه خدمات بی‌بهره بمانند و هم‌چنین بر ایجاد سامانه جامع اطلاعات تاکید شد تا همه اطلاعات در این سامانه ثبت و خدمات توزیع عادلانه داشته باشد.

خطیب جمعه زاهدان در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه این هفته زاهدان با اشاره به برخی مناسبت‌های پیش رو و هفته دولت گفت: از همه تلاش‌ها و خدمات صورت گرفته توسط مسئولین و دستگاه‌های مختلف در استان سپاسگذاریم البته جای گلایه از برخی مسئولان نیز وجود دارد زیرا مشکلاتی که مردم در حال حاضر با آن مواجه هستند حاصل کم کاری و ضعف در عملکرد برخی مسئولان بوده است.

مدافعان سلامت در ایام شیوع کرونا خالصانه و جهادی تلاش کردند

وی با اشاره به روز پزشک و نقش آفرینی خوب این قشر از جامعه در ایام شیوع کرونا بیان داشت: مدافعان سلامت و پزشکان در ایام شیوع کرونا خالصانه و جهادی تلاش کردند و با تلاش‌های صورت گرفته توسط این افراد شرایط همه گیری ویروس کرونا در استان ما تا حدود زیادی بهبود پیدا کرد.

نماینده مقام معظم رهبری در سیستان‌وبلوچستان گفت: متأسفانه ویروس کرونا همچنان قربانی می‌گیرد که باید ضوابط بهداشتی را رعایت و به تزریق واکسن اهتمام داشته باشیم زیرا به گفته مسئولان استقبال زیادی در تزریق واکسن صورت نگرفته است.

نماینده ولی فقیه در سیستان‌وبلوچستان عنوان داشت: تشکیل دولت جدید در حالی است که مشکلات کشور، فراوان، محاصره و تحریم اقتصادی دشمن شدید و مردم نیز با مشکلات اقتصادی و معیشتی زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند اما امید مردم به تحول افزایش پیدا کرده و امیدوارند با تلاش‌های دولت گشایشی ایجاد شود.

امام جمعه زاهدان ادامه داد: همراهی قوای سه‌گانه، حمایت مقام معظم رهبری و همراهی مردم حجت را بر مسئولان تمام می‌کند و باید برای حل مشکلات مردم تمام تلاش خود را به کار گیرند.

وی گفت: سفر رئیس‌جمهور در آغازین روزهای کار دولت نشان دهنده اهتمام ویژه به استان است که جای تقدیر و تشکر دارد.

آیت‌الله محامی افزود: در سفر اخیر با رئیس جمهور همراه بودیم که در طول سفر شاهد بودم از تشریفات پرهیز شده بود و اشراف خوبی نسبت به مسائل و مشکلات استان وجود داشت و مسئولان با نشاط جوانی و روحیه جهادی پیگیر حل مشکلات بودند که جای تقدیر و تشکر دارد.

معیارهای انتخاب استاندار برای دولتمردان بیان شده و قصد تعیین مصداق ندارم

وی ادامه داد: بحث انتخاب مدیران و استاندار مطرح و بنده معیارهای انتخاب مسئولان ارشد استان را برای دولتمردان بیان کردم آن هم اینکه ما به استانداری نیاز داریم که از حیث مدیریتی قوی و در حد معاون اول و وزیر کشور باشد تا تحت تأثیر فشارها قرار نگرفته و مورد اعتماد رئیس جمهور باشد تا بتواند در کشور حرف خود را به کرسی بنشاند.

نماینده ولی فقیه در سیستان‌وبلوچستان تصریح کرد: در طی روزهای گذشته عده زیادی از مردم و مسئولان درخواست معرفی افرادی تحت عنوان گزینه‌های استانداری را داشتند اما بنده در انتخاب استاندار قصد تعیین مصداق ندارم زیرا معتقدم که چنین کاری باعث می‌شود جایگاه نماینده ولی فقیه از پدری به برادری تنزل کند و حال اگر فرد پیشنهادی رأی بیاورد در جایگاه برادر بزرگ‌تر و در غیر این صورت به برادر کوچک‌تر تنزل پیدا خواهد کرد.

وی گفت: ورود مصداقی برای انتخاب استاندار دارای عواقب دیگری هم هست از این جهت که در صورت عملکرد نامناسب امکان مطالبه گری وجود نخواهد داشت و در پاسخ ما اینگونه بیان می‌شود که خوتان فرد مورد نظر را معرفی کردید.

نماینده مقام معظم رهبری در سیستان و بلوچستان با اشاره به تحولات رخ داده در کشور افغانستان گفت: افغانستان کشور همسایه و دارای مردم مسلمان زیای است و البته فرهنگ آنها شباهت‌های زیادی به مردم ما دارد و پیوند عمیق بین مردم ما و افغانستان برقرار است اما در شرایط کنونی طالبان بر این کشور مسلط شده و شاهد درگیری‌هایی در این کشور هستیم که بر اساس اخبار هنوز دخالت آمریکایی‌ها در این کشور ادامه دارد که چنین چیزی نگران کننده است.

وی بیان کرد: علیرغم وعده دولت فراگیر توسط طالبان سرپرست وزارتخانه‌ها تنها از یک قوم هستند و فراگیری لازم را ندارد که باعث نگرانی اقوام و مذاهب مختلف شده است.

آیت‌الله محامی اظهار کرد: نظام اسلامی، دولت و مردم ما نسبت به سرنوشت مردم مظلوم افعانستان دغدغه‌مند و حساس هستند و با مردم این کشور همراهی می‌کنند به گونه‌ای که عملکرد دولت جدید نیز رصد و ارزیابی می‌شود که امیدواریم طالبان با شرایط گذشته تفاوت کرده باشند و دولت فراگیر را تشکیل و به معاهده‌های بین المللی خود پایبند باشد که یکی از آنها حقابه ایران و منطقه سیستان است.