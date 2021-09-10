ثمره مثبت اعتماد به جوانان در تاریخ انقلاب اسلامی نمایان است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علما در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به لزوم اعتماد به جوانان، اظهار کرد: در تاریخ انقلاب اسلامی هرجایی به جوانان اعتماد شده و کاری به آنها سپرده شده، ثمره مثبت آن به وضوح نمایان شده و انقلاب اسلامی از آن بهره برده است.

وی افزود: حضرت امام (ره) و بعد از ایشان مقام معظم رهبری بارها و بارها بر سپردن کارها به جوانان تاکید کرده‌اند.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمانشاه با اشاره به لقب ابوذر زمان که حضرت امام (ره) به آیت الله طالقانی داده بودند، تصریح کرد: حضرت آقای طالقانی سال‌های زیادی از عمر بابرکتشان را درتبعید و زندان سپری کرده بودند و زبان برنده و تأثیر گذارشان به مانند شمشیر عمل می‌کرد، جا دارد حالا که با سالگرد رحلت ایشان (۱۹ شهریور) نزدیک می‌شویم یادی از خطبه‌های اثر گذار ایشان کرده باشیم.

وی در ادامه یاد آیت الله مدنی امام جمعه تبریز را گرامی داشت و افزود: مرحوم آیت الله مدنی همواره در نمازهایش طلب شهادت داشت و سرانجام در ۲۰ شهریور به این حاجت رسید.

علما خاطرنشان کرد: با مرور وقایع کربلا و بعد از آن اسارت آل الله، روایت شهادت دختر خردسال امام حسین (ع) است که دل هر آزاده ای را به درد می‌آورد و وقاحت و شقاوت که چهره واقعی قاتلان سرور و سالار شهیدان است را برملا می‌سازد.

امام جمعه کرمانشاه شهادت این بانوی سه را نیز تسلیت گفتند.