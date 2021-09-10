حال ۱۲۴ بیمار کرونایی یزد وخیم است

محمود نوری شادکام در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه آمار بستری های مشکوک به کرونا در بیمارستان های استان به کمتر از ۵۰۰ تن رسید، اظهار داشت: در حال حاضر ۴۷۵ بیمار مشکوک به کرونا در بیمارستان های استان یزد بستری هستند.

وی ادامه داد: از این تعداد ۱۲۴ نفر به دلیل وخامت حالشان در بخش مراقبت‌های ویژه حضور داشته و خدمات دریافت می‌کنند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد افزود: در شبانه روز گذشته ۷۱ بیمار مشکوک به کرونا در بیمارستان های استان یزد پذیرش شدند.

نوری شادکام با اشاره به کاهش آمار بستری ها مشکوک به کرونا تصریح کرد: شهروندان فریب آمار کاهشی کرونا را نخورند چرا که هرگونه ساده انگاری سبب طغیان مجدد این ویروس و بازگشت آمار صعودی خواهد شد.